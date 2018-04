Tigo Tanzania reçoit la certification d'argent mobile de la GSMA basée sur la plate-forme Telepin

La certification d'argent mobile de la GSMA définit et promeut l'excellence en matière de fourniture de services d'argent mobile. Son attribution repose sur des évaluations indépendantes de la capacité d'un fournisseur à offrir des services sûrs et fiables, à protéger les droits des consommateurs, et à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ces efforts sont mesurés par rapport aux meilleures pratiques de l'industrie mondiale. Une note de passage de 100 % est requise pour son obtention. La certification vise à renforcer la confiance des consommateurs, à accélérer les partenariats commerciaux et à établir un seuil élevé que tous les fournisseurs peuvent aspirer à atteindre.

Tigo Tanzanie a reçu la certification à la suite d'un audit réalisé par des évaluateurs indépendants qui a confirmé que les plates-formes de Telepin sont conformes à la certification de la GSMA pour les fournisseurs d'argent mobile. La certification porte principalement sur la sécurité de la plate-forme de Telepin sur les réseaux et canaux mobiles ainsi que sur la fourniture de mécanismes efficaces pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les données d'enregistrement et les journaux d'audit de sécurité de Telepin offrent des informations détaillées sur la gestion des comptes/mot de passe, la surveillance des sessions, ainsi que tous les événements et limites liés aux transactions financières. Ils répondent également aux exigences de la certification de la GSMA en matière de fiabilité et de sécurité ses services.

« Depuis 10 ans, Telepin fournit à l'industrie une plate-forme d'argent mobile fiable et hautement évolutive. Nous nous félicitons des progrès réalisés par l'industrie pour atteindre 690 millions de portefeuilles mobiles enregistrés et sommes fiers de soutenir notre client, Tigo Tanzania, qui vient de recevoir sa certification de la GSMA », a déclaré Vincent Kadar, PDG de Telepin.

L'industrie de la téléphonie mobile rend le monde meilleur, et l'argent mobile a permis à des millions de personnes non bancarisées d'accéder à des services financiers. La certification d'argent mobile de la GSMA récompense les mesures prises par un fournisseur afin de s'assurer que ses fonds sont entre de bonnes mains, que ses droits sont protégés et qu'un niveau élevé de service à la clientèle peut être attendu.

Telepin est un leader mondial dans le domaine des plateformes de transactions mobiles. Il compte parmi ses clients des opérateurs mobiles de premier plan au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et dans les Amériques. Avec plus de 256 millions d'abonnés et plus d'un million de commerçants, Telepin a traité en toute sécurité plus de 10 milliards de transactions - un chiffre qui augmente quotidiennement. Pour les opérateurs de réseaux mobiles, les solutions de paiement mobiles stables et fiables de Telepin sont le moyen le plus efficace et le plus fiable de maximiser leurs revenus et de fournir des applications mobiles innovantes qui dotent les personnes d'un pouvoir financier - quelle que soit leur situation ou leur localisation.

Telepin a son siège social à Ottawa, au Canada, et des bureaux régionaux au Moyen-Orient, en Tanzanie, en Malaisie et à Singapour. Pour plus d'informations, consultez le site : http://www.telepin.com .

