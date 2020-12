Tile e HP disponibilizam tecnologia de busca Tile para mais PCs

EliteBook 800 Series e ZBook Firefly 14 e 15 G8 da HP agora saem de fábrica com software Tile pré-instalado

SAN MATEO, Califórnia, 7 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Tile, maior empresa de localização inteligente do mundo, e a HPestão implementando a tecnologia de busca da Tile em mais modelos de computadores para proporcionar tranquilidade a milhões de pessoas enquanto trabalham de casa ou se preparam para voltar ao escritório. A partir de hoje, o popular EliteBook 800 G8 Seriesda HP, que inclui os modelos x360 830, 830, 840 e 850 e o ZBook Firefly 14 G8 e ZBook Firefly 15 G8, sairão de fábrica com o Tile pré-instalado. Estes novos dispositivos foram adicionados às séries Elite Dragonfly e EliteBook 1000 na crescente lista de dispositivos habilitados por Tile da HP.

"Estamos tornando a tecnologia da Tile mais acessível e simples por meio de uma solução de software pré-instalada que não exige hardware, tornando-a muito mais acessível e fácil de usar", disse CJ Prober, CEO da Tile. "Nossa colaboração com a Intel para habilitar esta versão de Tile apenas em software, e com a HP para ser a primeira OEM a incorporar este recurso em seus produtos, é um marco significativo para proporcionar tranquilidade aos departamentos de TI e também aos usuários finais."

Após a ativação do aplicativo Tile Windows nos computadores, os usuários de EliteBook Series 800 e ZBook Firefly podem aproveitar os recursos do Tile usando um aplicativo móvel para encontrar seu laptop nas proximidades ou se estiver distante. Estes recursos funcionam até mesmo quando o dispositivo está em modo de repouso, hibernação ou desligado.

Seja trabalhando em casa ou em preparação para voltar ao escritório, a capacidade de encontrar seu laptop é fundamental, sobretudo durante estes tempos incertos. No início deste ano, a Tile constatou que quase três quartos (72%) de usuários afirmaram que a capacidade de localizar seu laptop perdido ou extraviado seria muito ou extremamente valiosa.

Isso representa a primeira integração do Tile com a Intel após anunciar um esforço de colaboração no início deste ano. As equipes Tile e Intel continuam em estreita colaboração com os fabricantes de PCs para definir a melhor experiência do Tile para seus usuários. De fato, em 2021 o Tile será pré-instalado em algumas plataformas Intel Core HP-11ª geração configuradas com placas WLAN Intel wi-Fi 6 (Gig +) e Intel Bluetooth integrado.

"Ao integrar os recursos do Tile em nossas soluções Wi-Fi/Bluetooth para plataformas Intel PC, facilitamos consideravelmente para nossos parceiros de PC ativar o Tile e oferecer este recurso aos usuários", disse Eric McLaughlin, vice-presidente do Client Computing Group e GM Wireless Solutions Group da Intel.

As novos parceiros Tile incluem Skullcandy, Comcast, Bose e Herschel, entre outros. Atualmente, praticamente qualquer produto pode ser habilitado para Tile. Saiba mais em thetileapp.com/partners.

Sobre a Tile

A Tile™ proporciona a qualquer equipamento o poder de localização inteligente, localizando até seis milhões de itens únicos todos os dias. Alavancando sua vasta comunidade que se estende por 195 países, a plataforma de localização baseada em nuvem da Tile ajuda as pessoas a encontrar o que mais importa para elas. Recentemente classificada em quinto lugar na lista de empresas mais inovadoras de dispositivos eletrônicos de consumo da Fast Company, a Tile está sediada em San Mateo, CA, e conta com o apoio de Francisco Partners, Bessemer Venture Partners e GGV Capital. Para mais informações, acesse: Tile.com.

