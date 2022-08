Tilt Five va donner une vie holographique au jeu primé CATAN®

Le jeu de table phare mondial fera son apparition sur le système de jeu à réalité augmentée au printemps 2023

SANTA CLARA, Californie, 23 août 2022 /PRNewswire/ -- Tilt Five, Inc., une société de divertissement à réalité augmentée (AR), en partenariat avec CATAN GmbH, CATAN Studio, Twin Sails Interactive et Blazing Griffin a le plaisir d'annoncer que le jeu très apprécié CATAN® sera réimaginé pour être proposé sous forme d'hologrammes de table dans le système de jeu Tilt Five™ AR. La sortie de CATAN - Tilt Five AR est prévue pour le printemps 2023.

Regardez la bande-annonce de la version réimaginée de CATAN par Tilt Five

Depuis ses débuts en 1995, CATAN (anciennement The Settlers of Catan) a conquis le cœur de plus de 100 millions de joueurs environ à travers le monde. L'un des jeux de société les plus vendus au monde, CATAN a remporté de nombreux prix, dont celui du Jeu de l'année. Désigné comme « le jeu de société de notre temps » par le Washington Post, CATAN est une marque durable pour une nouvelle génération de joueurs.

La version Tilt Five offrira aux joueurs un moyen passionnant de s'immerger dans le monde captivant de CATAN–regarder l'île prendre vie en 3D holographique tout en gardant un œil sur les autres joueurs autour de la table !

Le système Tilt Five™ a été développé spécifiquement pour les joueurs et les amateurs de jeux de table et invite les joueurs à améliorer leurs soirées de jeu grâce à la magie de la technologie 3D immersive. À l'aide de lunettes AR exclusives, d'un plateau de jeu rétroréfléchissant et d'une manette de mouvement, les joueurs de Tilt Five peuvent explorer des mondes holographiques avec leur famille et leurs amis, ensemble à la maison ou en ligne.

À l'instar des Cataniens qui se créent un nouveau foyer sur l'île, Tilt Five développe une manière inédite et sauvage de vivre l'exploration, la construction et la diplomatie. Les joueurs peuvent profiter de cette version immersive de CATAN ensemble autour d'une table, à distance avec d'autres joueurs du monde entier, ou en solo contre des adversaires IA classiques. Interagissez avec l'île de Catan de manière inédite à l'aide de la baguette Tilt Five™ et regardez la faune et l'environnement de l'île prendre vie en 3D holographique.

« Tilt Five a été fondée par des joueurs », déclare Jeri Ellsworth, PDG de Tilt Five. « Notre passion a toujours été de faire découvrir la prochaine évolution des technologies de jeu aux fans de jeux numériques et physiques du monde entier. La magie de la technologie de Tilt Five réside dans le fait qu'elle permet aux mondes virtuels de coexister avec notre monde physique, grâce à une solution confortable, abordable et facile à utiliser. »

« Nous sommes toujours à la recherche de moyens nouveaux et uniques d'agrandir le monde de CATAN et de susciter l'intérêt de notre communauté dévouée », déclare Arnd Beenen, COO, CATAN GmbH. « Nous sommes heureux que le système Tilt Five permette aux joueurs d'atteindre un niveau d'immersion accru où ils pourront explorer les environnements et les histoires riches qui font la réputation de CATAN. »

Pré-commandez votre système Tilt Five - désormais disponible dans 30 pays

Tilt Five participera au salon Gamescom à Cologne, en Allemagne, du 24 au 26 août 2022. Les participants inscrits, les médias et les exposants qui souhaitent en savoir plus et tester le système Tilt Five pendant l'événement sont invités à prendre rendez-vous.

À PROPOS DE CATAN GMBH

CATAN GmbH est le détenteur de la propriété intellectuelle de la marque populaire CATAN®. Aujourd'hui, son produit phare est le jeu de société CATAN - un classique contemporain. L'univers de la marque CATAN englobe un large éventail de compléments, d'extensions, de scénarios, de jeux autonomes, d'adaptations numériques, d'histoires, de produits dérivés et d'autres produits de consommation. CATAN est disponible dans plus de 40 langues et s'est vendu à plus de 40 millions d'unités dans le monde depuis sa première sortie en 1995. www.catan.com

À PROPOS DE CATAN STUDIO

CATAN Studio est un éditeur de jeux de société analogiques CATAN en langue anglaise, qui met au point des produits dérivés attrayants et favorise le développement des communautés par le biais de jeux et d'événements organisés. Notre équipe dévouée se consacre à la construction d'une marque mondiale durable, positive, haut de gamme et axée sur les valeurs. www.catanstudio.com

À PROPOS DE TWIN SAILS INTERACTIVE

Twin Sails Interactive est un éditeur international de jeux vidéo, qui fait partie du groupe Asmodee, une société Embracer depuis mars 2022. Basée à Paris, notre équipe de professionnels passionnés s'associe à des développeurs pour les aider à favoriser le succès de leurs titres. Connu à l'origine comme un spécialiste des adaptations numériques de jeux de société sous le nom d'Asmodee Digital, Twin Sails élargit la portée d'Asmodee pour proposer des titres originaux et créatifs destinés à un large public sur PC et consoles. Après la sortie de l'adaptation à succès de Gloomhaven et le lancement en accès anticipé d'Ember Knights, Twin Sails édite des joyaux indépendants tels que Dark Envoy, Innchanted, News Tower ou Amberial Dreams, et d'autres titres seront annoncés bientôt. Pour en savoir plus : www.twin-sails.com

À PROPOS DE TILT FIVE

Tilt Five est un fournisseur de systèmes de divertissement qui utilise des lunettes de réalité augmentée (RA) exclusives, un plateau de jeu et une manette pour faire participer les joueurs à des jeux de table et à des jeux vidéo dans des environnements holographiques 3D. Fondée par une équipe de visionnaires techniques qui ont travaillé pendant des dizaines d'années pour des leaders de la technologie grand public tels que Valve et Google, Tilt Five a pour ambition d'offrir aux consommateurs une expérience de RA confortable, sociale et immersive. Tilt Five est soutenu par plus de 3 000 Kickstarters, SIP Global Partners, BITKRAFT Ventures, Galaxy Interactive, Logitech et Ken Birdwell, leader de l'industrie du jeu. Fondée en novembre 2017, Tilt Five a son siège social dans la Silicon Valley. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site http://www.tiltfive.com et nous suivre sur Twitter .

