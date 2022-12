Time Clear Faz Parceria com os "Firsts" da Footballco & Mindshare to Celebrate Football lançando seu primeiro Commemorative Football NFT

BRASÍLIA, Brasil, 1º de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Como parte de sua missão de inspirar as pessoas a manter a cabeça limpa e a ter a confiança de dar o melhor de si diante dos maiores desafios da vida, a Clear se uniu a organizações globais conteúdo de futebol e negócios de mídia, Footballco e Mindshare para capturar momentos históricos nos eventos de futebol mais assistidos do mundo. Os fãs de futebol podem assistir à história em formação com o primeiro NFT da Clear sendo formado, em tempo real, de 22 estreias inspiradoras no futebol.

Apoiado pela marca global de mídia de futebol GOAL da Footballco, e utilizando o Stats Perform, Clear celebrará 22 momentos de brilhantismo do futebol. Esses momentos vão compor a camisa 'Shirt of Firsts', com um mosaico interativo aparecendo cada vez que a história do futebol é feita em campo. Os fãs podem visitar theshirtoffirsts.goal.com para assistir à criação dessas camisas em tempo real.

A campanha faz parte da ambição da Clear de construir uma geração de jovens que possa ter o melhor desempenho com a cabeça limpa de caspa e ansiedade, sem se deixar intimidar por pressões e desafios. Problemas no couro cabeludo, como a caspa, têm sido associados à ansiedade e à perda de confiança, um ciclo que Clear visa romper com o Clear Men, que oferece um poder anticaspa 3X imbatível * para que todos possam ter confiança lúcida para serem o melhor de si.

"Reconhecemos que ansiedade e dúvidas podem impedir que os jovens tomem medidas em direção às suas metas. Com todos os olhos sobre o futebol internacional nos próximos meses, vimos a oportunidade de celebrar indivíduos que demonstraram a capacidade de manter uma cabeça clara e alcançar conquistas pioneiras em um dos eventos esportivos mais assistidos do mundo. Esperamos que, ao destacar esses momentos incríveis, os jovens sejam inspirados a superar os desafios e criar seus próprios "pioneiros", disse Mohamed Elsharkawky, líder global da marca na Clear.

Até o momento, a Clear comemorou o primeiro jogador nascido no século 21 a marcar nos maiores torneios masculinos e o primeiro da Arábia Saudita a marcar duas vitórias consecutivas. Mais inovações no futebol serão identificadas à medida que o torneio avançar.

Após o torneio, os 22 jogadores, treinadores ou árbitros receberão o Clear x GOAL 'Shirt of Firsts' Award, composto por uma camisa física e a opção de resgatá-la como um NFT exclusivo.

Uma camisa física "Shirt of Firsts" também será dada a um fã de sorte. Quando o 'Shirt of Firsts estiver concluído, os fãs de futebol no Brasil, Vietnã e Arábia Saudita poderão visitar a Página do Facebook da GOAL para saber como ganhar a camisa. A competição terminará no dia 31 de Dezembro de 2022, às 17h (GMT).

A Clear tem sido uma defensora consistente do futebol por meio de sua parceria com o embaixador da marca Cristiano Ronaldo e como parceira oficial da Seleção Nacional de Futebol para Amputados da Turquia na Copa do Mundo de Futebol para Amputados de 2022. Por meio desses esforços, a Clear procurou defender um conjunto de qualidades – garra, coragem, foco, criatividade, visão e crença – que acredita serem essenciais para que as pessoas tenham o melhor desempenho. Os 22 momentos de brilho do futebol que a Clear vai celebrar com a 'Shirt of Firsts' exemplificam essas qualidades.

Sobre a Clear Lançada em 1975, a Clear tem um objetivo em mente: fornecer a solução de caspa mais eficaz para seus consumidores. Desde então, nunca olhamos para trás e partimos para conquistar o mundo. Na Clear, sabemos que ter seus momentos de destaque só é possível quando você tem total confiança em sua individualidade. E é por isso que nossas formulações são projetadas para oferecer a você um desempenho anticaspa 3x imbatível, para que você tenha a garantia de zero problemas de caspa e couro cabeludo. Agora, cada momento pode ser o seu momento de destaque, porque você tem a confiança de ser o seu melhor.

Sobre a Footballco Footballco, empresa líder mundial em conteúdo e mídia de futebol, opera quatro editoras Voetbalzone, Calciomercato, Kooora Spox e GOAL - a maior editora de futebol do mundo - bem como marcas comunitárias Mundial, INDIVISA e NXGN, e o jogador de vídeo na web FC jogador. Por meio desse portfólio, o Footballco alcança mais de 640 m fãs de futebol por mês publicando na internet, aplicativos, e-mail, mídia social, podcasts, vídeo e muito mais. A Footballco é de propriedade majoritária da Integrated Media Company (IMC), uma afiliada da gigante da private equity dos EUA TPG. A DAZN Group mantém uma participação minoritária.

Sobre a Mindshare: A

Mindshare é uma empresa de serviços de mídia que acelera o bom crescimento para seus clientes na era da transformação. Good Growth é o crescimento do negócio que é duradouro e sustentável, ao mesmo tempo que ajuda a moldar a sociedade e o mundo para melhor. Aceleramos o Good Growth para nossos clientes usando o Precisely Human Intelligence que combina ciência de dados e ciência comportamental para entender melhor os consumidores e suas motivações e atuamos sobre essa inteligência por meio do uso intencional da mídia, conectando marcas com consumidores em torno de seus valores compartilhados. Fomos a primeira empresa desenvolvida para fins específicos criada pela WPP e hoje nossos 10.000 funcionários, operam em 116 escritórios em 86 países, ajudando a impulsionar a Good Growth para nossos clientes, nossos funcionários, o setor e o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1956418/Asset_3.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1956469/clear_logo__black_Logo.jpg

FONTE CLEAR

SOURCE CLEAR