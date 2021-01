Time Manufacturing Company fait l'acquisition de Ruthmann ainsi que des marques Ruthmann, Steiger, Ecoline et Bluelift

WACO, Texas, 6 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Time Manufacturing Company (« Time ») a conclu un accord pour l'acquisition de Ruthmann, un constructeur de nacelles élévatrices basé en Allemagne. Time est un concepteur, constructeur et distributeur mondial de nacelles élévatrices principalement pour les secteurs de l'électricité, des télécommunications, de l'infrastructure et de la foresterie. Time est présent sur le marché par l'entremise de plusieurs marques, notamment avec la gamme de nacelles élévatrices et de tours de forage de Versalift, la gamme d'unités d'inspection du dessous des ponts d'Aspen Aerials, et la gamme de carrosseries de camions en fibre de verre de BrandFX.

Ruthmann, dont le siège social se trouve à Gescher-Hochmoor, en Allemagne, construit depuis longtemps des nacelles élévatrices sur camion de haute qualité en Europe, commercialisant ses produits sous les marques Ruthmann, Steiger, Ecoline et Bluelift.

La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et devrait être conclue au cours du premier trimestre de 2021.

Contact pour les médias :

États-Unis : Brent Berger • +1(323) 791-3722 • [email protected]

EUROPE : Alexandra Ulbricht • +49 (0) 162 4009254 • [email protected]

Time Manufacturing Company est un constructeur mondial de camions nacelles, de tours de forage, de camions poseurs de câbles, de carrosseries de camion, de nacelles et d'autres équipements spécialisés pour les services publics d'électricité, les télécommunications, l'inspection des ponts, l'entretien des arbres et d'autres industries soutenues par des flottes. Par l'intermédiaire des marques Versalift, BrandFX et Aspen Aerials, l'entreprise fournit de l'équipement aux coopératives, aux municipalités, aux organismes gouvernementaux et aux sociétés au moyen de son réseau mondial d'installations et de distributeurs. Time Manufacturing Company emploie plus de 1 100 collaborateurs dans le monde entier.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/548217/Versalift_Logo.jpg

SOURCE Time Manufacturing Company