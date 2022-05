Timex arbeitet mit der Netflix-Serie Stranger Things an einer neuen „Timex x Stranger Things" Sonderkollektion zusammen

Zwei kulturelle Phänomene, Timex und Stranger Things, bringen nostalgische Elemente aus der Dunkelheit ans Licht mit einer neu gestalteten Kollektion von 3 Kultklassikern der 1980er Jahre aus den Timex-Archiven

MIDDLEBURY, Conn. , 27. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Timex®, die meistverkaufte Uhrenmarke in den Vereinigten Staaten*, freut sich, die Veröffentlichung seiner neuesten Sonderkollektion in Zusammenarbeit mit Stranger Things® von Netflix bekannt zu geben. Die „Timex x Stranger Things"-Kollektion bringt zwei kulturelle Phänomene zusammen, die die Uhrenwelt auf den Kopf stellen werden. Sie wird pünktlich zum Start von Staffel 4 des Sci-Fi-Horror-Dramas auf den Markt kommen. Volume 1 von Stranger Things Staffel 4 feierte am 27. Mai Premiere und wird derzeit weltweit auf Netflix gestreamt. Volume 2 wird am 1. Juli 2022 veröffentlicht.