Timex colabora con Stranger Things, de Netflix

Ambientada a principios de la década de los 80, Stranger Things está plagada de retrocesos retro, desde trasfondos musicales cargados de sintetizadores hasta una estética de vestuario perfecta para la época. Para esta colección de edición especial, una valiente exploración del archivo Timex ha resurgido tres clásicos de culto de esta era icónica - Timex Camper, Timex T80 y el inolvidable Timex Atlantis.

"Con la colección Timex x Stranger Things, dos franquicias de culto unen fuerzas para crear una cápsula que es intrínseca a este momento de la cultura pop", explicó Shari Fabiani, vicepresidente sénior de marketing de marca y servicios creativos de Timex Group. "A través de una rica narración y un diseño atemporal, estos estilos de edición especial resucitan con orgullo una de las décadas más expresivas de la historia que trasciende a través de todas las generaciones".

Los gráficos auténticos de Stranger Things se deslizan por los tres estilos dentro de esta colección de otro mundo. Luciendo Lucas Sinclair en la próxima temporada, el Timex Camper original ahora impregna las sombras con una ominosa luz de fondo INDIGLO® y una imagen oculta. Los dos relojes digitales, Timex T80 y Timex Atlantis, que hicieron su debut en la época de la misteriosa desaparición de Will Byers en el año 1983, cuentan con una alarma personalizada con la melodía de Stranger Things. Es posible que los espectadores ya hayan visto el Timex Atlantis del Sheriff Hopper en temporadas anteriores - un reloj icónico que Timex ha relanzado en su honor. Las cosas realmente comienzan a ponerse espeluznantes una vez que el reloj marca las 3:00 p. m., revelando un número 3 al revés. ¿La razón? Sólo el tiempo dirá.

La cápsula Timex x Stranger Things está disponible en tres estilos: Camper (40 mm), Timex T80 (34 mm), Timex Atlantis (40 mm), cada uno con un coste de 89 dólares. Las características clave incluyen un brazalete de acero inoxidable o correa de tela, caja y correa de resina, luz de fondo INDIGLO®, alarma personalizada y mucho más.

La colección Timex x Stranger Things estará disponible para su compra desde hoy a través de Timex.com. Para ver/descargar recursos para la colección y la campaña, haga clic AQUÍ . Si desea más información sobre la colaboración junto a Stranger Things, visite www.timex.com .

