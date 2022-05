Timex collabore avec la série Stranger Things de Netflix pour une nouvelle collection Timex x Stranger Things en édition spéciale

« Avec la collection Timex x Stranger Things, deux franchises cultes s'associent pour créer une capsule intrinsèque à ce moment de pop culture », a déclaré Shari Fabiani, vice-présidente du marketing de la marque et des services créatifs du groupe Timex. « Grâce à une narration riche et à un design intemporel, ces styles en édition spéciale ressuscitent fièrement l'une des décennies les plus expressives de l'histoire, qui transcende toutes les générations. »

Les graphiques authentiques de Stranger Things se glissent dans les trois styles de cette collection d'un autre monde. Portée par Lucas Sinclair lors de la prochaine saison, la Timex Camper originale diffuse désormais de la lumière dans l'ombre grâce à un sinistre rétroéclairage INDIGLO® et à une image cachée. Les deux montres numériques, la Timex T80 et la Timex Atlantis, qui ont fait leurs premiers pas à l'époque de la mystérieuse disparition de Will Byers en 1983, comportent une alarme personnalisée avec la mélodie de Stranger Things. Les téléspectateurs ont peut-être déjà aperçu la Timex Atlantis du shérif Hopper dans les saisons précédentes - une montre emblématique que Timex a rééditée en son honneur. Les choses deviennent vraiment étranges lorsque l'horloge sonne 15 h, révélant un chiffre 3 à l'envers. La raison ? Seul le temps nous le dira.

La capsule Timex x Stranger Things est disponible en trois styles : Camper (40 mm), Timex T80 (34 mm), Timex Atlantis (40 mm), chacune au prix de 89 $. Parmi ses principales caractéristiques, citons un bracelet en acier inoxydable ou en tissu, un boîtier et un bracelet en résine, un rétroéclairage INDIGLO®, une alarme personnalisée, et bien plus encore.

La collection Timex x Stranger Things sera disponible à la vente dès aujourd'hui sur Timex.com. Pour consulter et télécharger les ressources de la collection et de la campagne, veuillez cliquer ICI . Pour obtenir de plus amples renseignements sur la collaboration avec la série Stranger Things, veuillez consulter le site www.timex.com .

À propos de Timex Group

Le groupe Timex conçoit, fabrique et commercialise des pièces d'horlogerie novatrices dans le monde entier. Il s'agit d'une société privée dont le siège social est situé à Middlebury, dans le Connecticut, qui compte plusieurs unités d'exploitation et plus de 3 000 employés dans le monde entier. Comptant parmi les plus grands fabricants de montres au monde, les sociétés du groupe Timex produisent des montres sous un certain nombre de marques connues, dont Timex, adidas, Furla, Gc, Guess, Missoni, Nautica, Salvatore Ferragamo, Ted Baker, Versace et Versus.

