Timex Group e Judith Leiber Couture anunciam colaboração e uma nova parceria

A parceria terá início em 15 de setembro de 2021, com o lançamento de dois designs de relógios de edição limitada, o T80 digital e o Q analógico. Com o toque ousado, artístico e moderno de Judith Leiber, os modelos serão limitados a 200 unidades de cada e contarão com mais de 900 cristais Swarovski® nos relógios, mostradores e pulseiras com combinações de cores lúdicas que só poderiam vir de um designer tão notável.

"Temos orgulho de reforçar nossa parceria com o Authentic Brands Group e acrescentar uma marca que é um verdadeiro ícone cultural no mundo da moda", comenta Tobias Reiss-Schmidt, CEO do Timex Group. "Esperamos combinar nossa experiência em fabricação de relógios de luxo com os designs revolucionários, inspirados na cultura pop pelos quais a marca Judith Leiber é tão famosa."

Como parte desta nova parceria, o designer criativo do Timex Group, Giorgio Galli, se uniu à diretora de criação da Judith Leiber, Dee Ocleppo Hilfiger, para manter a essência da marca Judith Leiber , ao mesmo tempo em que garante que os relógios e as coleções reflitam a estética colorida e o estilo de luxo contemporâneo da marca.

"Estamos muito empolgados com a criação e lançamento de uma coleção com a Timex. Os relógios são atemporais, funcionais e o acessório de maior estilo", disse Dee Ocleppo Hilfiger. "Cada relógio foi transformado em uma arte de vestir, por meio de impecável habilidade técnica, cores ousadas e designs icônicos que nosso público adora e espera da Judith Leiber Couture."

De acordo com este contrato de licença, o Timex Group será responsável pela fabricação e distribuição mundial de relógios da Judith Leiber e da marca Judith Leiber Couture , com início na primavera de 2022 nas butiques Judith Leiber , varejistas selecionados autorizados e on-line.

Mais informações sobre a colaboração podem ser encontradas AQUI.

###

Sobre o Timex Group

O Timex Group cria, fabrica e comercializa relógios inovadores pelo mundo. O Timex Group é uma empresa privada com sede em Middlebury, Connecticut , com várias unidades operacionais e mais de três mil funcionários em todo o mundo. Como um dos maiores fabricantes de relógios do mundo, as empresas do Timex Group fabricam relógios para muitas marcas famosas, incluindo Timex, adidas, Furla, Gc, Guess, Judith Leiber, Missoni, Nautica, Salvatore Ferragamo, Ted Baker, Versace e Versus.

Siga Timex nas mídias sociais: @timex

Para mais informações, acesse http://timexgroup.com.

Sobre Judith Leiber

Judith Leiber é sinônimo de elegância, estilo e sofisticação. Por mais de 50 anos, as incomparáveis minaudières de cristal e bolsas de noite de Judith Leiber são reconhecidas em todo o mundo pela atenção meticulosa aos detalhes, habilidade artesanal perfeita e design caprichado. Sob a direção criativa da Dee Ocleppo Hilfiger, a coproprietária, colaboradora e embaixadora global da marca Judith Leiber, expandiu sua presença global e relançou a joalheria Judith Leiber. Judith Leiber está disponível em 105 pontos de venda na América do Norte, Europa e no Oriente Médio e Sudeste Asiático.

Para mais informações, acesse https://judithleiber.com/.

Siga Judith Leiber no Instagram, Facebook e Twitter.

Sobre o Authentic Brands Group

Para mais informações, acesse authenticbrands.com.

Siga a ABG no Twitter, LinkedIn e Instagram.

Contatos para a imprensa

Timex

[email protected] | [email protected]

Authentic Brands Group, proprietário da Judith Leiber

Scarlet Manzueta | [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1625823/Timex_JL_Co_Lab.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1624456/Timex_JL_Logo.jpg

FONTE Timex

Related Links

https://timexgroup.com/



SOURCE Timex