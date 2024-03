TiNDLE LANCEERT NIEUWE, INNOVATIEVE BRATWURST-LIJN

De start-up op het gebied van voeding breidt zijn productassortiment in Duitsland uit met een nieuwe productlijn van moderne en heerlijke braadworsten op plantaardige basis bij Edeka.

MUNICH, 21 maart 2024 /PRNewswire/ -- Het volgende tijdperk van plantaardig genieten is aangebroken: Tindle Foods introduceert zijn nieuwste productlijn "Tindle Bratwurst" op de Duitse markt. Het assortiment bestaat uit drie heerlijke smaken: "Bratwurst Chicken Style", "Cheese Bratwurst" en "Chili Bratwurst". De TiNDLE braadworst zal vanaf maart 2024 in sommige regio's van Edeka verkrijgbaar zijn. Hij kan nu door alle retailers worden besteld.

TiNDLE Foods bringt eine neue Bratwurstlinie auf den Markt, die jetzt im Handel erhältlich ist TiNDLE Logo

Het bedrijf zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve plantaardige voedingsmiddelen die presteren op het gebied van smaak, kwaliteit en gemak. Met de introductie van nieuwe producten zoals de Cheese Bratwurst, de eerste in zijn soort in deze categorie, blijft Tindle trouw aan zijn oorsprong.

Met het nieuwe assortiment braadworsten vindt de internationale start-up de rustieke, Duitse klassieker opnieuw uit, nu een integraal onderdeel van het plantaardige aanbod. De braadworst chicken style kan worden gegeten als hoofdgerecht in het midden van het bord bij dagelijkse gelegenheden. De chili braadworst kan met zijn pittige, vlezige chili binnenkant ook op zichzelf staan. Alle nieuwe Tindle braadworsten hebben een innovatief omhulsel op basis van algen die zorgt voor een knapperige bite en een sappige binnenkant. Tindle's braadworsten zijn gemaakt met eenvoudige, niet genetisch gemanipuleerde ingrediënten van hoge kwaliteit. Met de soja-eiwitten, kokosolie en havervezels zijn ze dus een goede eiwit- en vezelrijke voedingsbron. Bovendien bevatten de braadworsten minder verzadigd vet dan dierlijke braadworsten, omdat ze gemaakt zijn met plantaardige ingrediënten.

De braadworsten zijn de eerste nieuwe producten van het merk in de Duitse detailhandel sinds de lancering van Tindle Chicken in EDEKA-winkels vorig jaar. Deze maand gaat Tindle ook een nieuwe samenwerking aan met distributeur Wolf Essgenuss, een van de marktleiders in het worstsegment. Wolf Essgenuss zal met zijn uitgebreide ervaring in logistiek het merk helpen uitbreiden naar distributiekanalen voor de detailhandel.

Een echte mijlpaal voor het jonge bedrijf: "We zijn ervan overtuigd dat groei alleen bereikt kan worden door innovatie en vallen en opstaan. Met de braadworstlijn biedt Tindle niet alleen een nieuwe smaakervaring voor consumenten, maar geeft het ook een duidelijk signaal af voor de toekomst van duurzaam voedsel dat geen compromissen meer kent," zegt Timo Recker, medeoprichter, uitvoerend voorzitter en CEO van Tindle Foods. "We zijn erg blij dat Edeka ons vanaf het begin heeft gesteund om onze plantaardige braadworst op de Duitse markt te brengen."

In één oogopslag: Tindle Bratwurst

Verpakkingsgrootte 180 g Variëteiten Cheese bratwurst Bratwurst Chicken Style

Chili Bratwurst MER 3,29 euro EAN 4262411690317

4262411690164

4262411690409

Over TiNDLE Foods

TiNDLE Foods is een foodtech startup die in 2020 is opgericht en die lekkere, innovatieve en duurzame plantaardige voedingsmerken ontwikkelt en op de markt brengt. TiNDLE Foods wordt ondersteund door een team met bewezen ervaring in plantaardige voedingsmiddelentechnologie, wereldwijde merkontwikkeling en schaalvergroting van de distributie. Ga voor meer informatie naar www.tindle.com.

