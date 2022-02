TiNDLE llega a Miami: el nuevo pollo a base de plantas favorito del chef debuta en restaurantes locales y en el South Beach Wine & Food Festival

En Little Brazil de Miami Beach, la chef consultora Adelaide Engler prepara TiNDLE como dos entradas reconfortantes y sabrosas, incluido un TiNDLE Parmigiano, un exquisito plato principal al estilo de un clásico pollo parmesano, y un TiNDLE crujiente con mantequilla de ajo, un filete ligeramente recubierto con panko y servido con guarnición de puré de patata y espinaca salteada.

Fundado por el matrimonio que forman Alex Falco y Huimin Zhu, Minty Z es un favorito de Coconut Grove, conocido por sus recetas únicas basadas en plantas que abarcan una amplia gama de cocinas asiáticas. Ahora, Minty Z está sirviendo dumplings de pollo TiNDLE y champiñones fritos a la sartén, que están hechos con un relleno lleno de umami con TiNDLE como la base de pollo, cebolletas, shiitakes y una pasta de champiñones. El restaurante planea agregar una serie de productos de menú rotativo en las próximas semanas.

La semana pasada, TiNDLE fue presentado a consumidores y restaurantes de todos los Estados Unidos, e hizo su debut en ciudades famosas por sus opciones gastronómicas como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Filadelfia. El pollo basado en plantas se está convirtiendo rápidamente en uno de los favoritos de los menús, atrayendo a una gran variedad de clientes, y se sirve en una amplia gama de platos nuevos y deliciosos, entre los que se incluyen hot chicken de Nashville, albóndigas italianas, pasta con salsa Alfredo y, por supuesto, el clásico sándwich de pollo frito.

Bienvenidos a Miami, TiNDLE

Esta semana en SOBEWFF, TiNDLE participará en Diners, Drive-ins and Dives LIVE del jueves, una alusión a la gira del icónico programa por los sitios de comida locales más queridos de los Estados Unidos presentado por el legendario Guy Fieri, y el evento para recorrer este fin de semana, Grand Tasting Village. El chef Rocco DiSpirito, ganador del premio James Beard, autor con rango de best-seller del The New York Times y asesor culinario de la compañía, se unirá a TiNDLE en South Beach.

El chef Rocco exhibirá sus sabrosas versiones basadas en plantas de comida reconfortante y callejera, incluyendo favoritos como pollo parmesano, torikatsu, palomitas de pollo, baos agridulces y chow fun.

Los chefs y restaurantes interesados en agregar a TiNDLE a su menú pueden ponerse en contacto con [email protected] para obtener detalles y muestras. Aquí podrá encontrar más inspiración de recetas con TiNDLE y una vista previa de los apetecibles platos del chef Rocco que se servirán en la SOBEWFF.

Crecimiento en los Estados Unidos

Los consumidores dentro y fuera de Miami también pueden probar TiNDLE en una experiencia de calidad de restaurante desde la comodidad de su casa a través de Goldbelly, el mercado en línea seleccionado para alimentos y regalos gourmet. El chef y personalidad culinaria con sede en Filadelfia Chad Rosenthal ofrece TiNDLE a través de su popular tienda Motel Fried Chicken en Goldbelly, que cuenta con un kit de comidas conveniente e interactivo que incluye su emblemático sándwich de pollo de picnic TiNDLE, entregado directamente a la puerta de su casa.

Los restaurantes que desean ordenar TiNDLE pueden consultar a sus distribuidores locales o a través de DOT Foods, el distribuidor de alimentos más grande de los Estados Unidos por más de 60 años. También está disponible para la compra en FoodServiceDirect.com, el conveniente mercado en línea para alimentos y suministros de calidad.

TiNDLE cuenta con el sabor distintivo del pollo gracias a Lipi™: la emulsión patentada de la compañía de ingredientes basados en plantas que imitan el aroma, el modo de cocción y las cualidades sabrosas que suelen provenir de la grasa de pollo. TiNDLE está fabricado con nueve ingredientes simples, todos los cuales son comunes y bien conocidos por los reguladores internacionales y fabricantes de alimentos. Además, tiene un alto contenido de proteínas y fibra y no contiene antibióticos, hormonas, colesterol ni ingredientes modificados genéticamente.

En promedio, el pollo de origen vegetal usa menos tierra, menos agua y produce menos CO 2 que el pollo auténtico. Según un reciente informe de Blue Horizon, elegir el pollo basado en plantas sobre la carne de ave ahorra un 82 % de agua, 74 % de tierra y 88 % de emisiones de gases de efecto invernadero.

Para saber dónde encontrar TiNDLE actualmente cerca de usted, visite www.tindle.com, o siga a @tindle_foods en Instagram o a @tindle.foods en TikTok.

Acerca de TiNDLE

TiNDLE es un pollo jugoso de origen vegetal que ofrece un sabor, textura y versatilidad exquisitas. Se elabora sin animales y con una fracción de la tierra, el agua y la energía utilizada para producir carnes de ave. Reúne a las personas para una increíble experiencia de sabor que también beneficia al planeta. TiNDLE es la primera marca creada por Next Gen Foods, una compañía de tecnología de alimentos con sede en Singapur que desarrolla y comercializa alimentos innovadores y sostenibles. Para obtener más información, visite www.tindle.com o siga a @tindlefoods en Instagram y @tindle.foods en TikTok.

Acerca de Next Gen Foods

Fundada en 2020, Next Gen Foods es una empresa de tecnología de alimentos emergente que desarrolla y comercializa productos alimentarios basados en plantas innovadores y sostenibles, incluido su producto insignia, TiNDLE. Next Gen Foods cuenta con el respaldo de un equipo con experiencia comprobada en tecnología de alimentos basados en plantas, desarrollo de marca global y escalabilidad de la distribución global. Para obtener más información, visite nextgenfoods.sg

FUENTE TiNDLE

