Tips de viaje a Estados Unidos para Semana Santa

MEXICO CITY , 30 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Cada año esperamos con ansias las vacaciones de Semana Santa para poder escaparnos y hacer algún viaje especial que recordemos para siempre. En esta ocasión, Rentcars , el sitio web líder de comparación de precios y calidad de renta de autos, te comparte 5 tips para viajar a Estados Unidos y conocer los secretos mejor guardados de este país haciendo un roadtrip inolvidable.

Rentar un auto desde cualquier lugar, por ejemplo en Orlando , te permite tener mayor libertad y flexibilidad al disponer totalmente de tu tiempo, ya que no estás atado a un horario de salida o llegada de algún autobús e incluso puedes ahorrar dinero al no gastar en taxis para trasladarte de un lado a otro.

1.- Visita la guía oficial de viajes de EE.UU

En el portal de Visit the USA aparte de encontrar información valiosa de Estados Unidos con mapas interactivos, recomendaciones, entradas de blog, tendencia y más, podrás ver diferentes guías de roadtrip para disfrutar de las espectaculares y panorámicas carreteras de este país, con paradas ideales en diversos destinos y atracciones para hacer un viaje entrañable.

Te compartimos 4 rutas mágicas incluidas en sus recomendaciones:

Chicago a Minnesota

Este viaje por el medio oeste de Estados Unidos comienza en Chicago, donde puedes visitar Cloud Gate, mejor conocida como The Bean, recorrer el Instituto de Arte de Chicago y disfrutar de una pizza de masa gruesa espectacular en Giordano's, al día siguiente continúa la aventura hacia Minneapolis cruzando Wisconsin, aquí la escena músical es imperdible. Después sigue a los locales al Dakota Jazz Club o si quieres caminar un poco más, la opción es ir al Jardín de Esculturas de Mineápolis; para estar en contacto con la naturaleza, corre al Parque Regional Minnehaha que tiene una cascada de 16 metros y vistas panorámicas del río.

El Sur de California

Si lo que buscas cuando viajas es un poco de naturaleza mezclado con cultura y entretenimiento, este recorrido es para ti. Comenzando en la ciudad de Los Ángeles, puedes visitar los museos The Broad o el LACMA, para después disfrutar de los sandwiches de pastrami del icónico Canter's y pasar el día bajo el sol. Al día siguiente, toma la carretera hacia Huntington Beach, la capital del sur en Estados Unidos, puedes tomar una clase o recorrer en bicicleta el Sendero donde disfrutarás de vistas panorámicas de la región. Siguiendo con el recorrido, Pasadena te da la oportunidad de conocer el área metropolitana de Los Ángeles, puedes visitar la Biblioteca, Colección de Arte y Jardines Botánicos donde puedes encontrar libros que data del siglo XV así como 12 jardines botánicos con plantas de todo el mundo. Old Pasadena es el barrio ideal para ir de compras con más de 300 tiendas y galerías. No puedes visitar Los Ángeles sin visitar la capital del entretenimiento en Burbank, aquí se graban programas de Warner Bros, Nickelodeon y hasta de Walt Disney Company, para comer definitivamente en Bob's Big Boy, todo un clásico californiano.

Orlando a Miami

Este viaje es ideal para toda la familia ya que todos encontrarán su nuevo lugar favorito en este viaje por carretera de 465 kms. El recorrido comienza en Orlando donde te esperan varios parques temáticos: Walt Disney World Resort, SeaWorld Orlando, Legoland Florida y Universal Orlando Resort, aunque si lo tuyo no son los juegos mecánicos, puedes elegir visitar Universal CityWalk y comer en Hot Dog Hall of Fame, con variaciones de todo el mundo. También puedes ir a Gatorland a ver a cientos de caimanes o al Blue Springs State Park para conocer más sobre los manatíes que nadan en estos manantiales. Tu siguiente parada es en Space Coast, desde donde partió la misión Apolo 11 hacia la luna, también puedes ver cohetes, transbordadores y hasta el Salón de la Fama de los Astronautas de Estados Unidos. El viaje continúa hacia Fort Lauderdale, las playas aquí son bellísimas así que es una gran oportunidad de pasar el día en el mar, además este es el lugar perfecto para comer productos marinos en Rustic Inn Crabhouse, desde ostras, langostas y por supuesto, cangrejos. Este recorrido concluye en Miami, puedes ir de compras al Design District o contemplar el arte callejero en Wynwood pero sobretodo, no dejes pasar la oportunidad de visitar Little Havana, tomar un café cubano, jugar dominó y claro, probar los platillos más únicos de la gastronomía cubana.

Austin a San Antonio

A veces, queremos comer, ser turistas un rato y en Texas, son expertos en el famosísimo Barbecue, esta es la ruta más carnívora de Estados Unidos. Empezando en Austin, con decenas de espectáculos con música en vivo y bares honk tonk donde aprenderás a bailar un "two-step", Iron Works es conocido como uno de los mejores restaurantes de barbacoa de la ciudad, ármate de paciencia porque siempre hay una fila de comensales que seguro te pueden recomendar su platillo favorito. Seguimos hacia Taylor, un pueblito ferroviario del siglo pasado, aquí se mezclaron los inmigrantes alemanes, checos y austriacos llenando la experiencia barbecue de embutidos, definitivamente visita Louie Mueller Barbecue. Al regresar a la carretera, dirígete a Elgin, la capital de la salchicha, pruébalas en Southside Market que tiene más de 125 años de experiencia. En Luling Texas son famosos por su mercado de la ciudad, dedicado a la "Trinidad de Texas": las salchichas, carne de pecho y costillas, de postre una deliciosa sandía. Y finalmente, San Antonio, donde no solo encontrarás la séptima ciudad más grande de Estados Unidos sino que puedes conocer misiones históricas, el paseo costero, y Pearl Brewery. Ahora, sí sigues buscando comer, conoce el restaurante Cooper, que sirve carne de pecho ahumada, cabrito y unas deliciosas costillas. No olvides visitar el Álamo para recordar un poco de historia.

2.- Conoce la edad mínima para rentar un auto:

En Estados Unidos, a diferencia de México, debes tener al menos 25 años para poder rentar un auto y planificar tu viaje. Hay algunas arrendadoras que rentan los autos desde los 21 años de edad, sin embargo en la mayoría de los casos, cobran una tasa extra por este servicio. El valor de esta tasa varía de la política de cada compañía de alquiler.

3.- Si vuelas y manejas considera las arrendadoras del aeropuerto:

Si la idea es volar a tu destino en Estados Unidos y rentar un auto, la mejor opción es hacerlo directamente en el aeropuerto, de esta forma podrás ahorrarte el trayecto de taxi a tu hotel o alguna otra dirección en la ciudad para arrendar tu auto. Sin embargo el consejo más valioso aquí es que reserves con anticipación, si llegas directamente bajando del avión al mostrador es probable que pagues hasta un 30% más o incluso que ya no haya el tipo de auto que estés buscando para emprender tu aventura. Con comparadores de autos como Rentcars puedes apartar tu auto y pagar por anticipado o directamente en mostrador.

4.- Conoce las señalizaciones de auto y kilometraje en Estados Unidos:

De entrada algo que cambia cuando estás manejando en USA es la conversión de distancia. Allá verás todo en millas, que la conversión es 1.63 kilómetros por cada milla. Así que no te asustes cuando veas los números y las distancias más cercanas de lo que imaginabas. Otra cosa que debes tener en cuenta es la señalización, ellos son muy respetuosos con los letreros de STOP, literalmente te tienes que parar cuando veas esta señal y también estar muy pendiente de la velocidad indicada, porque hay señales diferentes en carreteras, ciudades, pueblos y avenidas, si no los respetas es muy probable que un oficial te pueda detener por infringir las reglas de tránsito.

5.- Revisa que todos tus papeles y línea de crédito estén en órden:

No olvides revisar que tus documentos estén vigentes, pasaporte, tarjeta de crédito y sobre todo tu licencia de conducir. En algunos estados te solicitan un permiso de circulación internacional, asegúrate de tener todo lo que necesitas .

