TITAN ARMY lance les moniteurs de jeu ultra rapides, offrant aux joueurs une vitesse et des performances exceptionnelles

BERLIN, 10 août 2024 /PRNewswire/ -- TITAN ARMY, une marque de moniteurs dans l'e-sport de premier plan, dévoile une gamme de moniteurs de jeu avec une fluidité, une clarté et des performances de jeu inégalées.

Moniteurs de jeu pour experts de 240 Hz avec une réponse GtG de 1 ms et une qualité d'image en 2K : P2510S, P32A2S2 et C32C1S

TITAN ARMY GAMING MONITORS

Ils se distinguent par une fréquence de rafraîchissement impressionnante de 240 Hz et un GtG de 1 ms, qui permettent de rafraîchir 180 images de plus que les moniteurs de 60 Hz standard, éliminant ainsi les images fantômes et offrant des images sans déchirure pour un jeu plus fluide. Dotés de la technologie Adaptive Sync, ils éliminent le flou de mouvement et les bégaiements, afin que vous ne manquiez jamais de rythme dans les tournois rapides.

Dotés de la technologie 2K QHD, ils offrent des images d'une clarté cristalline et des détails remarquables pour une expérience agréable. Avec une gamme de couleurs DCI-P3 couvrant plus de 95 %, les P2510S et P32A2S2 offrent des couleurs vibrantes et variées pour des visuels saisissants de réalisme.

Grâce aux fonctions Game+, viser avec précision des cibles en mouvement n'a jamais été aussi facile. En outre, ils sont conçus pour une vision confortable et respectueuse des yeux grâce à la technologie de réduction de la lumière bleue.

P2510S : Avec un panneau LCD IPS rapide, c'est le premier moniteur de jeu 24,5 pouces 2K 240 Hz au monde, parfait pour les joueurs de FPS. 12 modes de scénario sont préparés pour une utilisation multi-scène.

P32A2S2 : L'écran IPS rapide de 32 pouces prend en charge la technologie HDR400, offrant une gamme dynamique plus élevée avec des ombres plus profondes et des lumières plus brillantes.

C32C1S : L'écran de 31,5 pouces HVA 1500R offre un confort et des angles de vision incomparables. Prenant en charge le HDR 400, il garantit une grande clarté dans toutes les zones sombres ou lumineuses.

Plus de sélections

C49SHC : Le 1800R HVA CSOT C49SHC de 49 pouces avec un ratio 32:9 garantit l'immersion et le confort, affichant des visuels époustouflants et une clarté inégalée avec une résolution DFHD 3840 × 1080, un support HDR400 et un gamut DCI-P3 de 95 %.

P27GR : Avec un panneau IPS rapide, une résolution 2K ou QHD et un gamut sRGB de 120 %, il offre des détails d'image distincts et des jeux fluides.

P2510H : Il est doté d'un panneau HVA avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et une réponse GtG de 1 ms, ce qui permet d'obtenir une meilleure qualité d'image, un contraste accru et des angles de vision étendus.

Prix et disponibilité

Tous les nouveaux moniteurs sont disponibles du 12 au 18 août sur Amazon et Geekbuying avec d'importantes réductions. Restez à l'écoute pour d'autres nouveautés : G27T8T et V32D4U Pro !

À propos de TITAN ARMY

Fondée en 2014, il se consacre à l'innovation en matière de matériel de jeu afin d'offrir une expérience immersive aux passionnés de jeu qui choisissent TITAN ARMY. Avec plus de 260 brevets nationaux et une ligne de production complète, l'entreprise s'efforce d'optimiser l'expérience de jeu avec des produits de qualité supérieure.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site titan-army.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2478827/titan_army_gaming_monitor.jpg