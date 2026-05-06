TiTE x IHT 2026: El centro definitivo para la excelencia en la fabricación de hardware de Taiwán

TAICHUNG, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Al buscar proveedores en Taiwán, la ubicación es la principal ventaja estratégica. No se deje engañar por ferias comerciales más pequeñas y generales que se celebran en centros urbanos como Taipéi. Para conectar realmente con el origen, debe ir donde nacen los productos. TiTE x IHT (del 20 al 22 de octubre de 2026) en Taichung es, sin duda, la mayor y más importante exposición industrial de hardware de la isla. Celebrada en pleno centro del clúster de fabricación de precisión de Taiwán, este evento cuenta con más de 1.000 stands y más de 500 fabricantes de primer nivel, ofreciendo una escala y una profundidad industrial que ninguna otra exposición puede igualar.

TiTE x IHT: Where Deals Happen at the Source. Skip smaller city shows. Meet 500+ top-tier Taiwanese OEMs/ODMs directly in Taichung’s industrial heartland. From ESG-ready tools to smart manufacturing, this is where serious global buyers connect with the source for the best prices, lead times, and supply resilience.

Por qué los compradores internacionales eligen Taichung Source en lugar de las ferias comerciales urbanas:

El revolucionario modelo "Exposición como fábrica": Taichung es el epicentro mundial del hardware, sede del 70 % de la producción industrial de Taiwán. Nuestra ubicación privilegiada permite el "Círculo de abastecimiento de 30 minutos". Esto le permite verificar muestras de alta gama en la feria por la mañana y auditar líneas de producción de clase mundial por la tarde . Al eliminar el tiempo de desplazamiento entre el stand y la fábrica, reducimos los ciclos de adquisición tradicionales de semanas a horas, proporcionando una transparencia sin precedentes para I+D, evaluación de capacidad y control de calidad.

Cumplimiento de ESG y CBAM para los mercados occidentales: A medida que el Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (CBAM) de la UE y los mandatos ESG globales transforman el comercio, nuestros expositores ya están a la vanguardia. Descubra soluciones preparadas para CBAM y procesos de fabricación sostenibles diseñados específicamente para cumplir con los estrictos requisitos de sostenibilidad de los mercados europeos y estadounidenses. Ofrecemos más que herramientas; proporcionamos resiliencia con gestión de la huella de carbono para su marca.

Fabricación inteligente impulsada por IA: Afronte la escasez mundial de mano de obra y el aumento de los costes con las últimas innovaciones de Taiwán. La exposición de 2026 se centra en el " Empoderamiento de la IA ", presentando robótica colaborativa, inspección digital automatizada y gestión de la cadena de suministro basada en datos. Estas tecnologías garantizan la estabilidad de los plazos de entrega y una consistencia de alta precisión para los propietarios de marcas globales de primera calidad.

Abastecimiento directo y emparejamiento global: Evite intermediarios y agencias comerciales. Nuestro "Día del Comprador Global" ofrece emparejamientos exclusivos y preestablecidos con los fabricantes de equipos originales (OEM) y fabricantes de diseño original (ODM). Esta es la plataforma principal para la toma de decisiones de los principales distribuidores que buscan alianzas sólidas y directas con la fábrica, que garanticen los mejores precios y la prioridad en la producción.

Experimente la sinergia entre la fabricación inteligente y el comercio global. Vaya al origen, donde se fabrican los componentes del mundo. Asegure su ventaja competitiva en el verdadero corazón de la industria.

【 TiTE x IHT 】

Fecha: 20-22 de octubre de 2026

Lugar: TICEC, Taichung, Taiwán

Registro ahora : https://accu.ps/g8MZ1S

Subsidio de vivienda: https://forms.gle/34VHVxSrEw7g8GxDA

Sitio web oficial: https://www.hardwareexpotw.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2973551/20260506_Photo_01.jpg