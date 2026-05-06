TiTE x IHT 2026 : la véritable plaque tournante de l'excellence taïwanaise en matière de fabrication de matériel

TAICHUNG, 6 mai 2026 /PRNewswire/ -- Lorsque l'on s'approvisionne à Taïwan, le lieu d'approvisionnement est l'avantage stratégique suprême. Ne vous laissez pas abuser par les salons professionnels généraux plus petits organisés dans des centres-villes comme Taipei. Pour vraiment se connecter à la source, il faut aller là où les produits naissent. TiTE x IHT (20-22 octobre 2026), à Taichung est incontestablement le plus grand et le plus important salon industriel de matériel de l'île. Situé directement au cœur du pôle de fabrication de précision de Taïwan, cet événement compte plus de 1 000 stands et plus de 500 fabricants de premier plan, offrant une échelle et une profondeur industrielle qu'aucun autre salon ne peut égaler.

TiTE x IHT: Where Deals Happen at the Source. Skip smaller city shows. Meet 500+ top-tier Taiwanese OEMs/ODMs directly in Taichung’s industrial heartland. From ESG-ready tools to smart manufacturing, this is where serious global buyers connect with the source for the best prices, lead times, and supply resilience.

Voici pourquoi les acheteurs mondiaux choisissent la source de Taichung plutôt que les salons commerciaux urbains :

Le modèle révolutionnaire du « salon-usine » : Taichung est l'épicentre mondial du matériel, qui accueille 70 % de la production industrielle de Taïwan. Notre lieu unique rend possible le « cercle d'approvisionnement en 30 minutes ». Cela vous permet de vérifier des échantillons haut de gamme sur place au salon dans la matinée et d'auditer des lignes de production de classe mondiale dans l'après-midi . En éliminant les déplacements entre le stand et l'usine, nous réduisons les cycles d'approvisionnement traditionnels de plusieurs semaines à quelques heures, offrant une transparence inégalée pour la R&D, l'évaluation des capacités et le contrôle de la qualité.

Taichung est l'épicentre mondial du matériel, qui accueille 70 % de la production industrielle de Taïwan. Notre lieu unique rend possible le Cela vous permet de vérifier des échantillons haut de gamme sur place au salon dans la matinée et . En éliminant les déplacements entre le stand et l'usine, nous réduisons les cycles d'approvisionnement traditionnels de plusieurs semaines à quelques heures, offrant une transparence inégalée pour la R&D, l'évaluation des capacités et le contrôle de la qualité. Conformité ESG et MACF pour les marchés occidentaux : alors que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) de l'UE et les mandats ESG mondiaux remodèlent le commerce, nos exposants ont déjà une longueur d'avance. Découvrez les solutions prêtes pour le MACF et les processus de fabrication écologiques spécialement conçus pour répondre aux exigences strictes des marchés européens et américains en matière de développement durable. Plus que de simples outils, nous offrons à votre marque une résilience gérée en fonction de l'empreinte carbone.

alors que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) de l'UE et les mandats ESG mondiaux remodèlent le commerce, nos exposants ont déjà une longueur d'avance. Découvrez les et les processus de fabrication écologiques spécialement conçus pour répondre aux exigences strictes des marchés européens et américains en matière de développement durable. Plus que de simples outils, nous offrons à votre marque une résilience gérée en fonction de l'empreinte carbone. Fabrication intelligente pilotée par l'IA : les dernières innovations taïwanaises permettent de remédier aux pénuries de main-d'œuvre et à l'augmentation des coûts au niveau mondial. Le salon 2026 se concentre sur l' « AI Empowerment » , présentant la robotique collaborative, l'inspection numérique automatisée et la gestion de la chaîne d'approvisionnement basée sur les données. Ces technologies garantissent la stabilité des délais et la cohérence de la haute précision pour les propriétaires de marques mondiales de premier plan.

les dernières innovations taïwanaises permettent de remédier aux pénuries de main-d'œuvre et à l'augmentation des coûts au niveau mondial. Le salon 2026 se concentre sur l' , présentant la robotique collaborative, l'inspection numérique automatisée et la gestion de la chaîne d'approvisionnement basée sur les données. Ces technologies garantissent la stabilité des délais et la cohérence de la haute précision pour les propriétaires de marques mondiales de premier plan. Approvisionnement direct et jumelage mondial : évitez les intermédiaires et les agences commerciales. Notre site « Global Buyer Day » propose des rencontres exclusives et préprogrammées avec les OEM/ODM. Il s'agit de la principale plateforme de décision pour les grands distributeurs qui recherchent des partenariats solides et directs avec les usines, garantissant les meilleurs prix et des créneaux de production prioritaires.

Découvrez la synergie entre la fabrication intelligente et le commerce mondial. S'arrêter à la source, là où le matériel mondial est effectivement construit. Assurez votre avantage concurrentiel dans le véritable cœur de l'industrie.

【TiTE x IHT】

Date : 20-22 octobre 2026

20-22 octobre 2026 Lieu : TICEC, Taichung, Taïwan

TICEC, Taichung, Taïwan S'inscrire maintenant : https://accu.ps/g8MZ1S

https://accu.ps/g8MZ1S Aide au logement : https://forms.gle/34VHVxSrEw7g8GxDA

https://forms.gle/34VHVxSrEw7g8GxDA Site web officiel : https://www.hardwareexpotw.com

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