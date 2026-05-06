TiTE x IHT 2026: Die erste Anlaufstelle für Taiwans herausragende Leistungen in der Hardware-Fertigung

TAICHUNG, 6. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Bei der Beschaffung aus Taiwan ist der Standort der entscheidende strategische Vorteil. Lassen Sie sich nicht von kleineren, allgemeinen Messen täuschen, die in Stadtzentren wie Taipeh stattfinden. Um wirklich an die Quelle zu gelangen, müssen Sie dorthin gehen, wo die Produkte entstehen. Die TiTE x IHT (20.–22. Oktober 2026) in Taichung ist die unbestritten größte und bedeutendste Fachmesse der Metallindustrie auf der Insel. Diese Veranstaltung findet direkt im Herzen des taiwanesischen Clusters für Präzisionsfertigung statt und umfasst mehr als 1.000 Stände sowie über 500 führende Hersteller. Damit bietet sie eine Größenordnung und eine industrielle Tiefe, die keine andere Messe erreichen kann.

TiTE x IHT: Where Deals Happen at the Source. Skip smaller city shows. Meet 500+ top-tier Taiwanese OEMs/ODMs directly in Taichung’s industrial heartland. From ESG-ready tools to smart manufacturing, this is where serious global buyers connect with the source for the best prices, lead times, and supply resilience.

Warum globale Einkäufer die Taichung Source den städtischen Fachmessen vorziehen:

Das revolutionäre Modell „Ausstellung als Fabrik": Taichung ist das weltweite Zentrum der Hardware-Branche und erwirtschaftet 70 % der gesamten Industrieproduktion Taiwans. Unsere einzigartige Lage ermöglicht den „30-Minuten-Beschaffungskreis". So können Sie vormittags hochwertige Muster auf der Messe begutachten und am Nachmittag Produktionslinien von Weltklasse besichtigen. Indem wir die Entfernung zwischen Messestand und Fabrik überbrücken, verkürzen wir die herkömmlichen Beschaffungszyklen von Wochen auf Stunden und bieten damit unübertroffene Transparenz für Forschung und Entwicklung, Kapazitätsbewertung und Qualitätskontrolle.

Taichung ist das weltweite Zentrum der Hardware-Branche und erwirtschaftet 70 % der gesamten Industrieproduktion Taiwans. Unsere einzigartige Lage ermöglicht den So können Sie vormittags hochwertige Muster auf der Messe begutachten und Indem wir die Entfernung zwischen Messestand und Fabrik überbrücken, verkürzen wir die herkömmlichen Beschaffungszyklen von Wochen auf Stunden und bieten damit unübertroffene Transparenz für Forschung und Entwicklung, Kapazitätsbewertung und Qualitätskontrolle. ESG & CBAM Compliance für westliche Märkte: Während der CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) der EU und weltweite ESG-Vorgaben den Handel neu gestalten, sind unsere Aussteller bereits einen Schritt voraus. Entdecken Sie CBAM-konforme Lösungen und umweltfreundliche Fertigungsprozesse, die speziell darauf ausgelegt sind, die strengen Nachhaltigkeitsanforderungen der europäischen und amerikanischen Märkte zu erfüllen. Wir bieten mehr als nur Werkzeuge; wir bieten Ihrer Marke eine auf den CO₂-Fußabdruck abgestimmte Widerstandsfähigkeit.

Während der CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) der EU und weltweite ESG-Vorgaben den Handel neu gestalten, sind unsere Aussteller bereits einen Schritt voraus. Entdecken Sie und umweltfreundliche Fertigungsprozesse, die speziell darauf ausgelegt sind, die strengen Nachhaltigkeitsanforderungen der europäischen und amerikanischen Märkte zu erfüllen. Wir bieten mehr als nur Werkzeuge; wir bieten Ihrer Marke eine auf den CO₂-Fußabdruck abgestimmte Widerstandsfähigkeit. KI-gesteuerte intelligente Fertigung: Bewältigen Sie den weltweiten Arbeitskräftemangel und steigende Kosten mit den neuesten Innovationen aus Taiwan. Die Messe 2026 steht unter dem Motto „AI Empowerment" und präsentiert kollaborative Robotik, automatisierte digitale Inspektion sowie datengestütztes Lieferkettenmanagement. Diese Technologien gewährleisten für internationale Premium-Marken eine stabile Lieferzeit und eine gleichbleibend hohe Präzision.

Bewältigen Sie den weltweiten Arbeitskräftemangel und steigende Kosten mit den neuesten Innovationen aus Taiwan. Die Messe 2026 steht unter dem Motto und präsentiert kollaborative Robotik, automatisierte digitale Inspektion sowie datengestütztes Lieferkettenmanagement. Diese Technologien gewährleisten für internationale Premium-Marken eine stabile Lieferzeit und eine gleichbleibend hohe Präzision. Direkte Beschaffung und globales Matchmaking: Überspringen Sie die Zwischenhändler und Handelsagenturen. Unser „Global Buyer Day" bietet Ihnen exklusive, vorab vereinbarte Kontaktvermittlungen mit den jeweiligen OEMs/ODMs. Dies ist die wichtigste Entscheidungsplattform für große Händler, die nach stabilen Partnerschaften direkt mit den Herstellern suchen, welche ihnen die besten Preise und vorrangige Produktionstermine garantieren.

Erleben Sie die Synergie von intelligenter Fertigung und globalem Handel. Gehen Sie direkt zur Quelle – dorthin, wo die Hardware der Welt tatsächlich hergestellt wird. Sichern Sie sich Ihren Wettbewerbsvorteil im wahren Herzen der Branche.

【TiTE x IHT】

Datum: 20. bis 22. Oktober 2026

20. bis 22. Oktober 2026 Veranstaltungsort: TICEC, Taichung, Taiwan

TICEC, Taichung, Taiwan Jetzt anmelden : https://accu.ps/g8MZ1S

https://accu.ps/g8MZ1S Subventionierung von Wohnraum: https://forms.gle/34VHVxSrEw7g8GxDA

https://forms.gle/34VHVxSrEw7g8GxDA Offizielle Website: https://www.hardwareexpotw.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2973551/20260506_Photo_01.jpg