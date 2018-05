Título oficial da Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona: mestrado em empreendimento e inovação do TecnoCampus-UPF, um dos melhores da Europa

BOGOTÁ, Colômbia, 9 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- Começa em outubro a nona turma de um dos melhores mestrados para empreendedores do cenário educacional na Espanha, o Mestrado Universitário em Empreendimento e Inovação do TecnoCampus de Mataró, título oficial da Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, a mais prestigiada do país em economia e ciências sociais.

Este mestrado tem um programa de ponta na criação de novas empresas, utilizando a metodologia "Learning by Doing" e, em âmbito europeu, é um dos que registram a maior porcentagem de projetos implementados pelos alunos: até a data, mais de 5 milhões de euros foram investidos em projetos e startups fundadas por alunos do mestrado.

O diretor do mestrado é Giovanni Giusti, doutor em economia pela Universitat Pompeu Fabra. Giusti explica que nesta nona edição "queremos nos consolidar como a primeira proposta nacional em empreendimento universitário. Os resultados que estamos obtendo com os nossos alunos são extraordinários, tanto por projetos realizados quanto pelo nível de satisfação alcançado".

Esse mestrado oferece muitas vantagens para os alunos latino-americanos, já que eles "podem adquirir aptidões e ferramentas em um programa com um grande histórico, no qual aprendem a usar e aplicar a tecnologia mais pioneira e onde fazem networking em um dos principais centros tecnológicos da Europa: Barcelona", disse Giovanni Giusti.

Fazem parte do corpo docente do Mestrado Universitário em Empreendimento e Inovação do TecnoCampus de Mataró doutores em economia, administração e inovação e empreendedores de sucesso em nível nacional e internacional, assim como especialistas em diversos setores, como e-commerce, aplicações móveis, energias renováveis, empresas sociais ou desenvolvimento de produtos.

Em cada edição estudantes variados formam empresas com professores do mestrado, que se transformam em seus investidores ou sócios. "O objetivo do mestrado é criar empresas escaláveis, em que o mercado-alvo seja muito grande", comentou Ricard Bonastre, professor do mestrado e fundador da Lead-Ratings.

O mestrado oferece apenas 30 vagas. A próxima turma iniciará o curso em 5 de outubro e terminará em 27 de julho de 2019. O curso presencial é ministrado às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18 às 22 horas, e um ou dois sábados por mês.

