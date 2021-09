TKET da Cambridge Quantum agora é de fonte aberta

Kit de ferramentas de desenvolvimento de software de computação quântica de alto desempenho líder mundial agora totalmente de código aberto oferece recursos para um ecossistema global

CAMBRIDGE, Reino Unido, 29 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Cambridge Quantum (CQ) tem o prazer de anunciar que a versão mais recente (v.0.15) do TKET (pronunciada "ticket"), nosso kit de desenvolvimento de software quântico agnóstico de hardware de alto desempenho, agora está totalmente aberto e imediatamente disponível para uso de todos sem restrições.

Ilyas Khan, CEO da CQ, comentou: "Anunciamos pela primeira vez que o TKET estaria disponível no início deste ano, com o compromisso de ser totalmente aberto até o final de 2021. Durante esse período, uma comunidade global de desenvolvedores de software abraçou e adotou nosso produto líder da classe que oferece o melhor desempenho possível, utilizando plataformas existentes como Qiskit e Cirq, bem como a maior coleção de processadores quânticos disponíveis. O crescimento da comunidade global TKET foi surpreendente e estou muito satisfeito de poder concluir agora esta parte de nossa jornada."

A Dra. Ross Duncan, diretora de software da CQ acrescentou: "Minimizar o número de portas e o tempo de execução são muito importantes nesta era Quântica de Escala Intermediária Ruidosa (NISQ). O TKET combina otimização agnóstica de hardware de alto nível para circuitos quânticos com passes de compilação específicos para o dispositivo quântico escolhido. Isso ajuda os usuários de computação quântica a se movimentarem perfeitamente entre as plataformas quânticas, mantendo, ao mesmo tempo, um alto desempenho consistente. Os usuários precisam se concentrar apenas no desenvolvimento de suas aplicações quânticas, e não em reescrever o código em torno das idiossincrasias de qualquer hardware específico. Ao mesmo tempo, ajudamos as empresas de hardware de computação quântica a garantir que elas possam obter o melhor desempenho de seus processadores."

A fonte aberta permite uma maior transparência do código, um relatório mais fácil de problemas e integrações mais robustas. A comunidade de software quântico em rápido crescimento agora será capaz de fazer suas próprias contribuições ou se inspirar e desenvolver suas próprias extensões para a codebase sob a licença homônima de Apache 2.0.

Este desenvolvimento segue a fonte aberta de extensões que começaram na versão 0.8; as extensões são módulos Python que habilitam o TKET a trabalhar com diferentes dispositivos e simuladores quânticos e oferecem integração com outras ferramentas de software quântico. As extensões estão disponíveis para todas as principais plataformas de hardware quântico e software. Saiba mais sobre esses detalhes em nossa documentação e tutoriais no GitHub.

Sobre a Cambridge Quantum

Fundada em 2014 e com o respaldo de algumas das principais empresas de computação quântica do mundo, a CQ é líder global em software quântico e algoritmos quânticos, possibilitando que seus clientes aproveitem o máximo dos hardwares de computação quântica, que estão em rápida evolução. A CQ tem escritórios na Europa, nos EUA e no Japão. Em 8 de junho de 2021, a CQ anunciou uma fusão com a Honeywell Quantum Solutions, que deverá ser concluída no quarto trimestre de 2021. Para mais informações, visite a CQ em http://www.cambridgequantum.com e no LinkedIn. Acesse o código-fonte para TKET, ligações Python e serviços públicos no GitHub.

FONTE Cambridge Quantum

