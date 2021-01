TLScontact sélectionnée pour un contrat cadre de 3,3 milliards de dollars américains du Département d'État des États-Unis

PARIS, 8 janvier 2021 /PRNewswire/ -- TLScontact, spécialiste mondial des services consulaires et de visas et membre du groupe Teleperformance, en partenariat avec PAE, un fournisseur mondial de premier plan de solutions intelligentes pour le gouvernement américain et ses alliés, s'est vu octroyer une place dans un contrat cadre du Département d'État des États-Unis d'une valeur potentielle pouvant atteindre 3,3 milliards de dollars américains sur dix ans.

Le contrat cadre Global Support Strategy 2.0 Indefinite Delivery, Indefinite Quantity (IDIQ) du Département d'État des États-Unis englobe la prestation de services de soutien pour les opérations consulaires américaines dans le monde entier. La valeur maximale du contrat, qui s'étendra sur une période de dix ans à compter de 2020, s'élève à 3,3 milliards de dollars américains.

En partenariat avec PAE, TLScontact sera habilitée à répondre aux appels d'offres couverts par ce contrat cadre, afin de fournir des services de soutien aux consulats américains dans 120 pays. Au total, 18 ordres de mission seront attribués, concernant 175 consulats américains à l'échelle mondiale. Ils couvriront la prestation de services d'information aux demandeurs de visas, de gestion des rendez-vous, de collecte des frais de visa, de livraison des documents, de gestion des flux, de personnel et de collecte des données.

Depuis sa création il y a plus de dix ans, TLScontact a collecté des millions de demandes de visas chaque année pour le compte de gouvernements partout dans le monde et possède donc une vaste expérience dans le secteur.

À propos de l'annonce, Simon Grant, Directeur général de TLScontact, a déclaré :

« Nous sommes ravis de cette décision. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler aux côtés du gouvernement américain pour fournir des services de qualité aux demandeurs de visas pour les États-Unis. Nous y apporterons notre longue expérience dans le secteur des visas et notre passion pour l'expérience client. »

À propos de TLScontact

TLScontact travaille avec les gouvernements du monde entier pour collecter les demandes de visa et de services consulaires des voyageurs et citoyens. Présente dans 90 pays, TLScontact gère 150 centres de visas et collecte plus de 4 millions de demandes de visas par an. TLScontact fait partie du Groupe Teleperformance, le leader mondial de la gestion de l'expérience client.

À propos de PAE

Depuis 65 ans, PAE relève les défis les plus difficiles du monde dans le but d'offrir des solutions robustes et agiles au gouvernement des États-Unis et à ses alliés. Avec un effectif mondial d'environ vingt mille personnes réparties entre les sept continents et dans une soixantaine de pays, PAE offre un large éventail de services de soutien opérationnel pour répondre aux besoins essentiels de ses clients. Le siège social de l'entreprise se situe à Falls Church, en Virginie. Trouvez-nous en ligne sur pae.com, Facebook, Twitter et LinkedIn.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395609/TLScontact_Logo.jpg

SOURCE TLScontact