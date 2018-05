TM Forum Catalyst : Prodapt s'associe avec Orange, awareX, re:infer, incognito et Blue Prism pour améliorer le processus de renvoi des Livebox d'Orange

Lors du prochain évènement Digital Transformation World (anciennement appelé TM Forum Live!) qui aura lieu à Nice, en France, Prodapt va mener un programme catalyseur visant à montrer comment tirer parti de l'automatisation des processus par la robotique (APR) conjointement avec d'autres technologies intelligentes pour fournir une expérience client proactive et personnalisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux abonnés et améliorer nettement la satisfaction des clients. Le catalyseur fera l'objet d'une démonstration au cours des journées de l'évènement, à savoir du 14 au 16 mai 2018, dans l'espace catalyseur spécialement créé à cet effet.

Dans le cadre de cette initiative, Prodapt collabore avec Orange, awareX, re:infer, incognito et Blue Prism afin de démontrer comment tirer parti de l'APR pour créer une solution susceptible de réduire de jusqu'à 60 % le nombre de clients se rendant dans les boutiques Orange avec un appareil qui n'est pas défectueux. La solution comprend une approche tous-canaux qui permet aux clients d'utiliser leur moyen de communication privilégié pour contacter Orange. Telebots[TM], le cadre de travail APR de Prodapt, gèrera ensuite les réclamations et déchiffrera le message grâce au traitement automatique du langage naturel (TALN) alimenté par l'intelligence artificielle et offrira en fin de compte des diagnostics à domicile.

Orange soutient ce programme catalyseur en présentant un cas d'utilisation réelle qui démontre comment l'APR peut créer des robots intelligents, des agents conversationnels ou un dispositif intelligent qui fourniront un service client de bout en bout sans la moindre intervention manuelle.

« Ce programme catalyseur représente une excellente occasion pour nous de démontrer comment l'APR peut révolutionner l'industrie des télécommunications en automatisant des tâches sans intérêt, ce qui se traduit par des économies considérables d'heures de travail manuel », a déclaré Pradeep Balakrishnan, directeur de la robotique et de l'automatisation chez Prodapt. « Nous formons une grande équipe, Orange encourageant le projet tandis qu'awareX, re:infer, incognito et Blue Prism apportent leur grande expertise dans leurs domaines respectifs. Ce programme a pour objectif de mettre en exergue les différentes couches de cette solution innovante qui s'attaque rapidement et efficacement aux problèmes des clients. Ce catalyseur est susceptible d'apporter une économie estimée à 40 millions d'euros à l'unité opérationnelle d'Orange France, tout en augmentant le taux de recommandation nette de 10 à 15 %. »

Il y aura également une séance de théâtre catalyseur le 15 mai entre 14 h 30 et 15 h 00, qui sera animée conjointement par Pradeep Balakrishnan, directeur la robotique et de l'automatisation chez Prodapt et par Arnold Buddenberg, architecte de la division numérique pour les entreprises et de la transformation informatique chez Orange Service Labs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.prodapt.com et http://www.prodapt.com/digital-transformation-world-prodapt/



