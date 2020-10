TMGM Entra Na Arena Esportiva Com Patrocínio do Australian Open

Em 2020, 813.8 milhões de horas de transmissão foram assistidas em todo mundo, um indicativo da enorme escala e alcance do Australian Open.

"Estamos muito felizes em dar as boas-vindas a TMGM à família do Australian Open, como parte do favorito pelos fãs Speed Serve (placa que sinaliza a velocidade de saque dos jogadores), e ao nosso público internacional" disse o Diretor de Torneio do Australian Open, Craig Tiley.

"Assim como o Australian Open, a TMGM está comprometida com a inovação e em oferecer experiência premium para seus clients em todo o mundo. Estamos ansiosos para trabalhar com eles nos próximos anos."

O acordo inclui visibilidade da marca na quadra e um spot de 30 segundos. O logo da TMGM estará presente no Speed Serve.

"Considerando que a velocidade de execução é um dos nossos principais pontos fortes, pareceu o lugar perfeito para estarmos posicionados." Comentou o CMO Angelo D'Alessio sobre a escolha.

"A velocidade, assim como no tênis, está no DNA da marca TMGM e proporciona aos nossos investidores uma vantagem oportuna em todas as transações."

Sendo orgulhosamente a Plataforma Oficial de Trading Online do torneio, os clientes VIP da TMGM podem desfrutar de experiências e serviços premium no evento.

O patrocínio do Australian Open é um elemento chave da estratégia global de marketing da TMGM, com visibilidade 360, desde a exposição na transmissão, passando por experiências premium no local, até o reconhecimento de marca e engajamento nas mídias sociais e digitais.

O evento marcará a estreia pública do novo slogan da marca: Trade the World. A presença em um evento de influência global consolida sua oferta lucrativa para os mercados globais.

A escolha do patrocínio tem valor além do conhecimento de marca para a líder de transações CFD. Com sede em Sydney, Austrália, a TMGM tem afinidade com o evento dinâmico que é exclusivamente australiano e se assemelha com a história da empresa.

"É um evento renomado mundialmente que incentiva a inovação, velocidade e comunidade: todos valores com os quais nos alinhamos e promovemos", disse O CEO da TMGM, Lee Yu.

"Aqueles que apreciam a velocidade no esporte também apreciam a velocidade nas negociações – e, portanto, o público é historicamente muito próximo com a nossa base."

TMGM aguarda com expectativa a exposição de marca que o patrocínio trará e a oportunidade de compartilhar sua história com o público global.

O Australian Open 2021 será realizado em Melbourne Park, de 18 a 31 de janeiro.

Sobre TMGM

A TMGM capacita os investidores a assumir controle de sua carteira de investimentos, combinando com oportunidades lucrativas de transações CFDs em 7 classes de ativos, com acesso a mais de 15.000 produtos, incluindo Forex, Ações, Metais Preciosos, Energias e Índices. A plataforma sofisticada simplifica a transação direta de CFDs: fornecendo a tecnologia, suporte para uso e estrutura inovadora para que os investidores apenas se preocupam com as decisões de investimento. A TMGM é uma provedora confiável de CFD. Para mais informações visite tmgm.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1312302/TMGM_AO_Partnership_Announcement.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1312303/AO_TMGM_Logo.jpg

