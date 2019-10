TMP Worldwide adquire a Carve, líder de mídia social do Reino Unido

SÃO PAULO, 15 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- TMP Worldwide, líder global em tecnologias de aquisição de talentos, anuncia sua quarta aquisição neste ano com a Carve. A Carve, empresa de mídia social de Londres, apresenta rica herança de estruturar estratégias sociais globais que posicionam seus clientes como líderes no mercado. A empresa é conhecida por sua capacidade de oferecer excelência social com visão de futuro para uma ampla gama de clientes importantes.

O conjunto de produtos da Carve inclui um painel de análise social para ajudar os clientes a identificar tendências, fundamentar decisões e impulsionar o ROI, bem como um programa para equipar a liderança do cliente com ferramentas, compreensão e confiança para criar relacionamentos significativos no social. As soluções da Carve complementam a plataforma de marketing de recrutamento TalentBrew da TMP, que prevê, personaliza e influencia a experiência do candidato para ajudar as empresas a criar e reter o talento certo.

"Os recursos sociais da Carve aprimoram nossa tecnologia existente e apoiam nossa visão de soluções abrangentes de aquisição de talentos utilizando extensos conjuntos de dados para resolver problemas de negócios", disse Michelle Abbey, Presidente e CEO da TMP Worldwide. "Essa aquisição reforça nossa capacidade de projetar e implantar estratégias sociais sofisticadas, alavancando as soluções comprovadas da Carve para dotar os clientes com uma vantagem competitiva substancial na atual guerra de talentos. O painel social ao vivo da Carve oferece monitoramento e métricas em tempo real, proporcionando a capacidade contínua de fazer ajustes finos da eficácia da campanha. É uma solução completa na busca do sucesso do cliente."

Paul Harrison, CEO da Carve, acrescenta: "A aquisição permitirá à Carve tirar partido da rede global da TMP Worldwide e do conhecimento do mercado local nas América do Norte e do Sul, Ásia e Europa, oferecendo escala e alcance à medida que expandimos nossa missão de ajudar organizações líderes mundiais a usar o social para criar relacionamentos significativos com candidatos, clientes, influenciadores e partes interessadas do setor".

A empresa continuará a operar como Carve e será liderada por seu atual CEO, Paul Harrison, com Darren Harris ingressando na Carve como diretor administrativo.

A TMP Worldwide é uma empresa de portfólio da Gemspring Capital, firma de capital privado com sede em Westport, Connecticut.

Sobre a TMP Worldwide

A TMP Worldwide é líder global em tecnologias de aquisição de talentos, comprometida em encontrar novas maneiras de alavancar software, estratégia e criatividade para criar talentos e aprimorar as marcas de empregadores de nossos clientes, em todos os pontos de conexão. Do setor de saúde ao governo, do varejo à tecnologia e tudo mais, revolucionamos a maneira como as empresas e os candidatos se conectam.

Sobre a Gemspring Capital

A Gemspring Capital é uma empresa de capital privado, tendo sob gestão US$355 milhões em capital, focada em controle e investimentos estruturados em ações em empresas de médio porte com sede nos Estados Unidos e Canadá. A Gemspring faz parceria com equipes de gerenciamento talentosas e adota uma abordagem prática para impulsionar o crescimento da receita e a criação de valor. Para obter mais informações, contate www.gemspring.com

