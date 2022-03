TMY Technology Inc. est invitée à participer à la séance d'experts sur les drones et la mobilité future du MWC 2022

Plutôt que de mettre plus d'automobiles sur la route ou de construire plus d'infrastructures routières, les principaux acteurs de la mobilité de demain prévoient aujourd'hui d'influer sur les modes de vie futurs. Au cours de la session, ils se sont concentrés sur la façon dont les acteurs de l'industrie participent et s'adaptent pour accomplir la révolution ultime de la mobilité future.

« Bien entendu, la sécurité est au premier plan de la conduite autonome. Une grande partie de la sécurité dépend de réseaux de communication rapides et fiables, tels que 5G mmWave. Par conséquent, Deutsche Telekom a déjà annoncé son intention d'installer des réseaux 5G d'ici 2025 pour toutes les principales routes de transport. Par exemple, le long des autoroutes, des routes principales et des voies ferrées. La 5GAA — 5G Automotive Association — s'attache déjà avec exigence à définir une interface de communication commune avec divers utilisateurs des transports et s'investit en faveur d'une conduite automatisée », a déclaré Yvonne Chen, conseillère exécutive, TMYTEK. Yvonne Chen possède plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie internationale du sans-fil et des télécommunications, et dans les investissements d'entreprises. Lors du Satellite 2022 qui se tiendra le 22 mars à Washington, D.C., TMYTEK représentera le secteur des télécommunications mobiles mais présentera également une solution de terminal de mise à la terre avec notre partenaire stratégique, faisant la démonstration de l'antenne de direction électronique de pointe et de la solution de test de terminal utilisateur.

Basée à Taïwan, TMYTEK est un fournisseur de solutions complètes à ondes millimétriques qui se consacre à la résolution des défis à ondes millimétriques à l'ère de la 5G/B5G et de la communication par satellite. La société intègre les technologies de réseau phasé à ce qu'elle appelle sa technologie avancée « d'antenne intégrée » et redéfinit la solution de test en direct pour mieux mettre en œuvre l'infrastructure de communication. Pour le développement de mmWave, TMYTEK a inventé l'un des premiers kits de développement de formation de faisceaux 5G mmWave au monde. Le caractère pratique et l'efficacité du développement du kit sont recherchés dans divers domaines par les entreprises Fortune 500, les instituts universitaires, l'industrie et les leaders de la recherche universitaire, tels que CableLabs, l'université d'État de Caroline du Nord (NCSU), ABIT Corporation, l'université de Hawaï, Corning Incorporated, etc.

TMY Technology, Inc. (TMYTEK) est une société innovante, aux actions déterminantes, qui a permis de réaliser des percées technologiques, proposant à des clients du monde entier des solutions à ondes millimétriques en 5G/B5G et des applications de communication par satellite. En tant qu'entreprise de développement technologique de premier plan, TMYTEK permet à chacun de vivre au quotidien en bénéficiant d'une meilleure connectivité à partir des produits de nos clients. En transformant l'interface RF/mmWave avec des dispositifs innovants, en inventant un kit de développement de faisceaux prêt à l'emploi, en mettant en œuvre des réseaux phasés avec la technologie moderne Antenna-in-Package (AiP) et en redéfinissant la méthodologie de test OTA, TMYTEK permet la commercialisation plus rapide des inventions industrielles. Avec nos partenaires et alliés mondiaux, nous faisons des premières historiques et avons un impact positif sur la société. Pour en savoir plus, consultez le site tmytek.com .

