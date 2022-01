To już dziesięć lat, jak strategiczny model GWM HAVAL H6 osiąga doskonałe wyniki sprzedaży na całym świecie

Na opublikowanej przez Focus2Move, międzynarodową renomowaną agencję badań rynkowych, liście najlepiej sprzedających się SUV-ów na świecie, HAVAL H6 uplasował się na 7. miejscu w 2021 roku. Był to również jedyny chiński model pojazdu w pierwszej dziesiątce. Tymczasem, na rynku chińskim HAVAL H6 już od ponad 100 miesięcy jest najlepiej sprzedającym się pojazdem tego segmentu.

Do roku 2021 model ten doczekał się iteracji w postaci trzeciej generacji HAVAL H6. Pojazd bazuje na platformie L.E.M.O.N. i osiąga lepsze wyniki w trzech aspektach, takich jak inteligencja, bezpieczeństwo i moc.

Z punktu widzenia funkcjonalności najwyższa konfiguracja tego modelu umożliwia automatyczne parkowanie w najróżniejszych sytuacjach. Użytkownicy mogą skorzystać z automatyzacji tego manewru w kierunku poziomym, pionowym oraz skośnie. Dla niektórych rynków elektryczną tylną klapę wyposażono również w funkcję pamięci pozycji pozwalającą na zdalne otwieranie, co znakomicie usprawnia codzienne zakupy.

Ponadto za sprawą innowacyjności konfiguracji trzecia generacja HAVAL H6 jest bezpieczniejsza w prowadzeniu. Najnowszy ESP zainstalowany w modelu jest zaprojektowany tak, aby ułatwić pokonywanie stromych zboczy i w pewnym stopniu zapobiec przewróceniu się samochodu, dzięki czemu auto pozostaje stosunkowo stabilne nawet na zaśnieżonym terenie i śliskich drogach. Dodatkowo trzecia generacja HAVAL H6 wyposażona została w panoramiczne obrazowanie 360 HD, które za pośrednictwem 4-megapikselowych kamer zapewnia kierowcy wszechstronny obraz otoczenia samochodu i gwarantuje jego bezpieczeństwo.

Na rynkach światowych HAVAL H6 trzeciej generacji jest dostępny w wersji zasilanej paliwem lub hybrydowej, oferując użytkownikom zróżnicowane wrażenia z jazdy. Pierwsza z nich jest napędzana silnikiem 2.0GDIT i mokrą skrzynią biegów 7DCT drugiej generacji, która umożliwia osiągnięcie maksymalnej mocy 150kW i maksymalnego momentu obrotowego 320N-m, charakteryzując się większą mocą, szybszą reakcją i niższym zużyciem paliwa. Wersja hybrydowa, która jest wyposażona w system 1.5T PHEV lub HEV, zwiększa oszczędność paliwa, a jednocześnie jest bardziej ekologiczna i przyjazna dla środowiska.

Obecnie model jest sprzedawany w ponad 50 krajach i regionach na całym świecie, w tym w RPA, Chile, Australii, Arabii Saudyjskiej, Rosji i Tajlandii gdzie spotkał się on z dużym uznaniem. Szczególnie zmodernizowana trzecia generacja HAVAL H6, która uzyskała niezwykle pozytywne opinie autorytatywnych mediów. Australijski Carsales określił go mianem „najlepszego jak dotąd chińskiego samochodu w Australii". Gabo Baeza, dziennikarz chilijskich mediów Rutamotor, uważa, że marka ta dokonała znaczącego skoku naprzód w zakresie inteligentnej technologii i ogólnego designu oraz wykazuje większą konkurencyjność w stosunku do pozostałych aut.

Po 10 latach sprzedaży od momentu wprowadzenia na rynek, HAVAL H6 pozyskał sympatię ponad 3,5 miliona użytkowników na całym świecie. Model ten będzie sukcesywnie plasować się w czołówce światowego rynku SUV-ów i przyspieszać globalizację GWM.

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1735948/3rd_Gen_HAVAL_H6.jpg

SOURCE GWM