Todas las medidas preventivas están relacionadas, afirma Alcohol Justice a los legisladores tras la crisis de financiamiento de la SAMHSA

SAN RAFAEL, California, 20 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Luego de la repentina cancelación, y posterior restablecimiento, de $2,000 millones en subvenciones federales para la salud conductual los días 13 y 14 de enero, Alcohol Justice expresa su agradecimiento a los senadores y miembros del Congreso de los Estados Unidos que presionaron para que se revocara la decisión. Su acción rápida y decisiva pudo mantener la continuidad de servicios comunitarios fundamentales, y puso énfasis en el poder de una infraestructura sanitaria comunitaria bien respaldada y diversa.

"Nos enorgullece el trabajo que hicieron nuestros representantes elegidos para proteger a nuestras comunidades", expresó Miryom Yisrael, directora ejecutiva de Alcohol Justice. "Siempre esperamos que estén a la altura en un momento como este cuando votamos para enviarlos a Washington".

En la noche del 13 de enero, cientos de organizaciones del país que recibieron financiamiento de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias fueron notificadas de que sus actividades ya no se alineaban con la administración de Trump y que, por lo tanto, serían canceladas. Estas cartas de cancelación se enviaron a organizaciones de toda la nación, que desempeñan todo tipo de funciones importantes en materia de prevención y tratamiento, entre ellas:

Prevención del consumo de alcohol en menores de edad

Tratamiento de trastornos por consumo de sustancias

Prevención de sobredosis y tratamiento con medicamentos para el trastorno de consumo de opioides

Prevención del suicidio

Servicios de salud mental

Prevención del VIH e intervención temprana

Servicios para personas sin hogar y servicios de vivienda

Además, este financiamiento altamente focalizado permite que organizaciones pequeñas y flexibles proporcionen servicios adaptados a las comunidades que podrían no estar bien atendidas por las instituciones más grandes. Esto permite que las subvenciones más pequeñas de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) tengan un impacto desmesurado entre los jóvenes y los adultos mayores, así como en las comunidades negras, indígenas y de color (BIPOC), las poblaciones LGBTQ+, los residentes de zonas mayoritariamente rurales y otros grupos que con demasiada frecuencia se pasan por alto. Las cancelaciones amenazaban con golpear con más dureza a quienes que reciben menos atención y menos inversión.

"A través de nuestro trabajo de defensoría a nivel estatal, conozco la importancia de estas subvenciones"", dijo Raul Verdugo, director de Defensoría para Alcohol Justice. "Empoderan a las organizaciones para servir a las comunidades con menos recursos. La rápida actuación de nuestros senadores y representantes para restablecer el financiamiento destaca la importancia de proteger estos programas y escuchar a las personas afectadas todos los días".

Los informes de ese día caótico sugieren que, entre las llamadas de los constituyentes y la propia preocupación de los legisladores por sus comunidades, se persuadió al Departamento de Salud y Servicios Humanos a revertir los recortes y restablecer el financiamiento.

A pesar del respiro, la crisis puso de manifiesto hasta qué punto las comunidades estadounidenses dependen de las organizaciones locales para acceder a este financiamiento. De especial importancia para Alcohol Justice, la Ley para la Prevención del Tráfico de Sustancias Sintéticas y la Sobredosis (STOP) ha sido fundamental para ayudar a reducir las tasas de consumo de alcohol entre los jóvenes en dos dígitos desde que se aprobó en 2006. Alcohol Justice ha recibido financiamiento por la Ley STOP en el pasado, y varias organizaciones aliadas la reciben actualmente.

No obstante, los fondos de la Ley STOP son apenas una gota en el océano del financiamiento para salud conductual, ya que ascienden a solo $14.5 millones de los $2,000 millones que se cancelaron el martes por la noche. Al mismo tiempo, cada centavo de esos fondos fue relevante para la prevención del consumo de alcohol, ya que no hay ningún aspecto de la salud conductual comunitaria que no se vea afectado por el alcohol, ni que pueda ofrecer mayores beneficios a medida que se reducen los daños asociados a su consumo. Al igual que la marea alta eleva todos los barcos, la inversión en cualquier medida de prevención y tratamiento mejora todo el bienestar y la dignidad de las comunidades. Por ejemplo:

Estas son solo algunas de las formas en que el alcohol se relaciona con los daños derivados de muchas de las prioridades de prevención y tratamiento que financia la SAMHSA. Nadie debe ser dejado de lado por su comunidad, y ninguna fuente de daño debe ser ignorada por los grupos que trabajan en desafíos paralelos de salud conductual.

"La prevención del consumo de alcohol no es el objetivo final", expresó Carson Benowitz-Fredericks, director de Investigación de Alcohol Justice. "El objetivo final es la prevención del sufrimiento, las lesiones y la muerte. Reducir el consumo de alcohol nos conduce a eso. Prevenir la sobredosis nos conduce a eso. Garantizar una atención de salud mental competente a nivel cultural también nos conduce a eso".

La posibilidad de reducir los daños mediante estas subvenciones no solo brinda alivio a las comunidades, sino que también ofrece soluciones rentables frente a resultados económica y emocionalmente devastadores. Según un análisis de RAND, el monto promedio de las subvenciones de la SAMHSA fue de $2.3 millones, aunque esta cifra está fuertemente influida por las grandes subvenciones otorgadas a los estados. Aun así, el impacto potencial por cada dólar gastado es sorprendente. Por ejemplo:

Un solo suicidio evitado ahorra $859,000, además de un dolor incalculable: con solo salvar tres vidas, esta inversión queda más que justificada.





ahorra $859,000, además de un dolor incalculable: con solo salvar tres vidas, esta inversión queda más que justificada. Cada infección por VIH prevenida , a través de educación o PreP, ahorra $229,800: con solo 10 casos evitados se amortiza la subvención.





, a través de educación o PreP, ahorra $229,800: con solo 10 casos evitados se amortiza la subvención. Cada sobredosis fatal prevenida ahorra la asombrosa cifra de $11.5 millones en costos a los Estados Unidos; lo que significa que la prevención de una sola sobredosis devuelve el valor de la subvención en 5 veces

"Nunca debemos subestimar las capacidades de los grupos de salud comunitaria para generar un impacto muy superior a su tamaño", afirmó Rob Lipton, director científico de Alcohol Justice. "Al mantener intacto este financiamiento, empoderamos a los miembros de la comunidad que son capaces de hacer más con menos".

Gracias a la rápida acción de muchos legisladores de ambos partidos, ambas cámaras y de todas partes del país, se han logrado revertir los peores impactos. Alcohol Justice desea extender su agradecimiento a ellos por su trabajo en representación de las comunidades y reconocer la función que desempeñaron los ciudadanos comunes al instar a sus representantes a actuar. Pero, sobre todo, queremos manifestar nuestra solidaridad con las numerosas organizaciones que han recibido estos fondos y los han convertido en esperanza, cuidado y sanación.

