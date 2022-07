TODO LO QUE QUERÍAMOS PARA NAVIDAD (EN JULIO) ERA UN NOMBRE NUEVO

La antigua "Christmas Tree Promotion Board" ahora es la "Real Christmas Tree Board"

Además, un vistazo a la inflación y la oferta:

Los árboles de navidad de verdad pueden costar más debido a la inflación, pero los consumidores dicen que "vale la pena".

HOWELL, Michigan, 25 de julio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cuando se trata de árboles de navidad reales, se puede pasar por alto que los medios y consumidores se pregunten quién es quién y qué es qué.

Un periodista que busque una fuente es probable que se tope con la National Christmas Tree Association (NCTA), la American Christmas Tree Association (ACTA), y la Christmas Tree Promotion Board (CTPB). Sin embargo, en una encuesta realizada por la agencia de comunicación FleishmanHillard a 26 periodistas, el 65% no pudo nombrar ninguna de esas organizaciones sin que se les preguntara. Y una vez que vieron los nombres, casi tres cuartas partes de los periodistas se mostraron confusos y que -hasta donde sabían- creían que todas las organizaciones eran las mismas. Casi la mitad no tenía ni idea de que la (entonces) CTPB representaba a los árboles de navidad que se cultivan, no se fabrican. El nombre no hacía nada para aclararlo.

Hasta hoy día.

El antiguo "Christmas Tree Promotion Board" es ahora la "Real Christmas Tree Board".

Para aclarar la confusión, el antiguo "Christmas Tree Promotion Board" (CTPB) cambió de nombre al "Real Christmas Tree Board" (RCTB). Establecida en 2015, la organización es un recurso experto para obtener información sobre los árboles de navidad cultivados en granjas. La RCTB es un programa de investigación y promoción del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). Su misión es compartir los beneficios de los árboles de navidad frescos con los consumidores a través de la promoción y las relaciones públicas, al tiempo que participa en la investigación para servir mejor a sus clientes y productores. El USDA supervisa la RCTB para garantizar la transparencia, la exactitud y la imparcialidad de sus comunicaciones.

Con el nuevo nombre viene un nuevo logotipo, que incluye una ilustración de un árbol de navidad real, con raíces y todo. Se distingue de los iconos gráficos más genéricos de los árboles de navidad utilizados por otras organizaciones.

"Lo nuestro es lo 'real', y punto", dijo Marsha Gray, directora ejecutiva de la Real Christmas Tree Board. "Los cultivadores reales, los árboles reales y la alegría real que generan han sido siempre nuestro objetivo. Ahora nuestro nombre y nuestro logotipo son tan claros como nuestro enfoque".

Para obtener información real sobre los árboles de Navidad de verdad, acuda a los que cultivan y son conocedores.

Los agricultores reales, con experiencia real, son el mejor recurso de los medios de comunicación -y del público- para obtener claridad y contexto sobre las complejas cuestiones que afectan a la industria de los árboles de navidad. En el pasado, la RCTB ha ofrecido investigaciones, ideas y comentarios sobre el impacto de la pandemia en las ventas de árboles de navidad, los múltiples factores que afectan al suministro regional de árboles de navidad y los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos.

A finales de este verano, la RCTB dará a conocer los resultados de su encuesta anual a los consumidores, junto con otros datos procedentes de una encuesta a los socios y cultivadores. He aquí dos titulares que ya se han publicado:

Los usuarios de árboles de navidad reales creen que los árboles valen su precio y están dispuestos a pagar más este año de ser necesario para conseguir uno.

Según la encuesta, los consumidores esperan que la inflación aumente el precio de los árboles de navidad reales en comparación con el año pasado en aproximadamente 4 a 12 dólares por árbol (NOTA: se trata de una predicción de los consumidores, no de una determinación de la industria).

Sin embargo, la alegría de un árbol de navidad de verdad parece superar la perspectiva de pagar más por él, ya que el 85% de los encuestados estuvo de acuerdo con la afirmación: "El precio de un árbol de navidad de verdad vale la pena".

De hecho, el 79% estuvo de acuerdo: "Si el costo de un árbol de navidad de verdad sube este año a la vista del aumento de los costos de muchos bienes de consumo, seguiré comprando un árbol de navidad de verdad".

El 73% fue más allá y estuvo de acuerdo: "Si mi presupuesto personal para las fiestas es ajustado este año, daré prioridad a la compra de un árbol de navidad de verdad".

La industria de los árboles de navidad de verdad no se quedó sin árboles el año pasado, otra vez.

El 87% de los encuestados dijo que consiguió el árbol que quería en el primer establecimiento en el que compró en 2021.

De hecho, el 65% afirmó que no tuvo "ninguna dificultad" para encontrar y comprar un árbol de navidad de verdad el año pasado.

Las predicciones catastrofistas sobre el "agotamiento de los árboles" se han convertido en una tradición navideña anual. Pero la industria tampoco se quedó sin árboles en 2020. Ni en 2019. Ni el año anterior. Y no espera que pase en 2022.

Para ser justos, puede ser tentador representar experiencias aisladas como tendencias, incluso cuando no lo son, y a veces los suministros de ciertos árboles en ciertos lugares pueden ser escasos. Pero ningún minorista, lote, vivero, granja o experiencia del consumidor es un reflejo de toda la industria. El sector siempre ha tenido un árbol de navidad de verdad para todos los que quieren uno. Por eso es imprescindible contar con el contexto del propio sector para cubrir historias como ésta.

Muy pronto: Oooooooh ese aroma...

Este verano se publicarán más resultados de la encuesta sobre el deseo de la gente de "volver a la normalidad" y cómo un árbol de verdad simboliza eso para ellos. Por primera vez se publicarán datos que exploran el aroma en detalle: a qué huelen los árboles de navidad para la gente, cómo les hace sentir, y una sorprendente clasificación de varios aromas asociados a las fiestas. Y volveremos a analizar un hallazgo anterior sobre los que cambiaron de artificial a real y cuántos dicen actualmente que desearían haber empezado a comprar árboles de navidad de verdad antes (no es un número pequeño).

Hasta entonces, Feliz Navidad en julio de parte de la (nueva) Real Christmas Tree Board (RCTB).

Metodología de la encuesta

TRUE Global Intelligence (TGI), la práctica de investigación interna de FleishmanHillard, realizó una encuesta a n=26 periodistas de medios de comunicación estadounidenses, incluyendo n=1 periodista con el que FH se había comunicado previamente. Todos los encuestados trabajan en los medios de comunicación/entretenimiento como redactores, editores o editores. La encuesta se realizó del 10 al 18 de enero de 2022.

La encuesta a los consumidores también fue realizada por TGI. N=1.500 estadounidenses adultos de entre 21 y 49 años. Todos los encuestados celebran u observan la navidad y deciden o participan en la decisión de si ponen o no un árbol de navidad en su casa cada año o influyen en la persona que toma la decisión. La encuesta se realizó del 26 de mayo al 13 de junio de 2022.

Conozca las fuentes de información:

La Real Christmas Tree Board (RCTB) es el recurso experto de los medios de comunicación para obtener información sobre los árboles de navidad cultivados en granja. Fundada en 2015 como el Christmas Tree Promotion Board, y con cambio de nombre en 2022, es un programa nacional de investigación y promoción cuya misión es compartir los beneficios de los árboles de navidad frescos con los consumidores a través de la promoción y las relaciones públicas, al tiempo que se dedica a la investigación para servir mejor a nuestros clientes y cultivadores. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) supervisa la RCTB para garantizar la transparencia, la precisión y la imparcialidad de sus comunicaciones. La RCTB proporciona a los medios de comunicación y al público información precisa, conocimientos adicionales y las últimas noticias e inspiración para la temporada. Representa a los verdaderos árboles de navidad vendidos en los Estados Unidos y se financia a través de las cuotas anuales que pagan todas las empresas que cultivan o importan 500 o más árboles de navidad reales. Este comunicado de prensa ha sido elaborado y distribuido por la RCTB. Busque "Real Christmas Tree Board" en Internet y visite la página web RealChristmasTreeBoard.com

La National Christmas Tree Association (NCTA) es la asociación comercial nacional que se centra en cuestiones de política y regulación que afectan a la industria de los árboles de Navidad reales. Sirve a los mismos miembros que la RCTB, pero con un objetivo diferente. La NCTA representa a sus miembros con una sola voz para proteger y abogar en nombre de la industria. Representa a las asociaciones estatales y regionales y a las empresas afiliadas que cultivan y venden árboles de Navidad o proporcionan suministros y servicios relacionados. La NCTA es conocida por presentar cada año el árbol de navidad del Salón Azul (Blue Room) en la Casa Blanca.

La American Christmas Tree Association (ACTA) no representa a los verdaderos árboles de navidad ni a los cultivadores. Es una corporación 501(c)(3) establecida en 2009 y no tiene miembros conocidos que representen a la industria de los árboles de navidad reales. Thomas Harman1 es el director general de ACTA y también es el fundador y director general de Balsam Hill, un vendedor de árboles de navidad artificiales.2 La mayoría de los árboles de navidad artificiales se fabrican en el extranjero.3

