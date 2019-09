TODO1 es reconocida en el informe Gartner Hype Cycle de Transformación de la Banca Digital 2019

MIAMI, 4 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Las plataformas de transformación de la banca digital constituyen una nueva tecnología que se agrega al informe Gartner Hype Cycle for Digital Banking Transformation, 20191 elaborado por Gartner, la compañía de investigación y asesoría líder a nivel mundial. El informe incluye una lista de tecnologías en el pico de expectativas infladas incluyendo a los chatbots, las interfaces conversacionales con usuarios, las billeteras hardware y software para criptomonedas, y las plataformas de transformación de la banca digital.

De acuerdo con el reporte, "los bancos que entiendan los beneficios de la transformación serán aquellos que elijan soluciones que les posibilite crear nuevos modelos de negocios, productos y servicios. Estos servicios se apalancarán no solamente en los sistemas, las transacciones y en los procesos bancarios, sino también la información sobre los clientes y otros datos relevantes, además de los ecosistemas asociados. Las plataformas de banca digital son una parte clave de cómo serán las plataformas tecnológicas de negocios digitales en la banca". El informe también señala que "este Hype Cycle se da en un contexto de mercados bancarios globales muy fragmentados, con enormes disparidades en la cantidad y el tipo de bancos que adoptan la transformación digital". TODO1 fue mencionado por Gartner como Sample Vendor en esta área.

Gartner, la compañía de investigación y asesoramiento líder a nivel mundial, también ha nombrado a TODO1 como Cool Vendor en su informe Cool Vendor in Emerging Markets, 20122, junto con productos y soluciones tecnológicas que ayudan a abordar las crecientes necesidades de los clientes en los mercados emergentes.

Felipe Uribe, CEO de TODO1, manifestó: "Este reconocimiento de Gartner como Sample Vendor de Plataformas de Transformación de la Banca Digital ciertamente contribuye a reforzar nuestro compromiso de ofrecer a bancos e instituciones financieras un camino de primera clase hacia la transformación digital".

Gartner - Exención de responsabilidad

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio que aparezca en sus publicaciones de investigación y no recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otro tipo de clasificación. Las publicaciones de investigación de Gartner reflejan las opiniones de la división de investigación de Gartner y no deben ser interpretadas como declaraciones de hechos. Gartner niega toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación –incluyend las garantías de comercializacion o idoneidad para cualquier propósito particular.

Acerca de TODO1

Con una excepcional trayectoria de casi 20 años, TODO1 entrega soluciones innovadoras y seguras de banca digital para entidades financieras en América Latina que desean transformar positivamente la vida de sus clientes. TODO1 ofrece estas soluciones bajo un modelo de negocio de Plataforma como Servicio (PaaS), basados en el conocimiento único de los consumidores y los procesos de adopción. Para más información, ingrese a www.TODO1.com

