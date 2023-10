TODOMODA, a gigante do segmento de acessórios, lança franquias no Brasil

SÃO PAULO, 9 de outubro de 2023 /PRNewswire/ --

Aterrizada no Brasil em 2019, a TODOMODA chega com o objetivo de construir também, no país, a sua liderança no segmento, que é mais do que comprovada na maioria dos países da América Latina onde, em muitos deles, é considerada como uma "LoveBrand".

Atualmente a marca conta com 10 lojas no Estado de São Paulo, sendo oito na capital, uma em São Caetano do Sul, ABC Paulista, e uma em Campinas, tendo sido executados ambos os modelos mais tradicionais no varejo brasileiro, os formatos para "rua" e "shoppings".

Além de a marca ser especialista em acessórios de moda e lifestyle, a TODOMODA conta com o diferencial de não possuir concorrência direta no Brasil, além da ampla variedade de opções oferecidas ao consumidor brasileiro.

As coleções são desenvolvidas de ponta a ponta com base em pesquisas de moda globais e adaptadas ao DNA da marca e de sua comunidade de clientes. Os produtos são projetados contando com processos de sustentabilidade e "cruelty free", dos quais possui certificação, inspirando as novas gerações a escolherem produtos de forma mais consciente e responsável, com o objetivo de gerar um impacto positivo para o planeta.

Um recente estudo da ABF revela que o mercado de franquias brasileiro consolidou sua recuperação e deu sinais de crescimento no ano passado, com números significativos em 2023. O faturamento das redes no país superou, pela primeira vez, os R$ 211 bilhões, passando de R$ 185,068 bilhões, em 2021, para R$ 211,488 bilhões em 2022, um crescimento nominal de 14,3%, índice superior aos 12% projetados pela ABF. No primeiro trimestre de 2023, todos os 11 segmentos elencados pela entidade registraram crescimento, com destaque para o segmento de moda que, segundo a associação, cresceu 15% no primeiro trimestre deste ano, saltando de R$ 43,380 bilhões para R$ 50,854 bilhões de receita, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Não diferente dos demais mercados, as franquias também tiveram de se modernizar e passar pela conhecida 'transformação digital', que tem revolucionado os hábitos de consumo desde a pandemia e mudado a forma de encarar o entendimento dos negócios e do mercado consumidor de maneira geral. Ferramentas de BI, CRM e modelos preditivos com o uso de Inteligência Artificial, nunca foram tão mencionadas, desenvolvidas e usadas para garantir a proximidade de seus clientes e chegar a tão sonhada experiência de compra sem barreiras.

A TODOMODA foi, globalmente, uma das pioneiras neste movimento. Fundada em 1995 na Argentina, a marca pertencente ao Blue Star Group, com mais de 600 lojas em toda a América Latina e voltada ao público jovem, é a líder no segmento de acessórios de moda lifestyle na região e considerada a terceira mais relevante em seu segmento em todo o mundo. Diariamente são oferecidas diversas opções aos consumidores, entre acessórios de cabelo, bijuterias, bolsas, necessaires, cosméticos, produtos de beleza, papelaria e artigos voltados a um lifestyle cheio de diversidade e únicos, atendendo a clientes que buscam por novidades e com o melhor custo-benefício em um segmento de mercado onde a gestão da complexidade e lançamentos constantes são seus elementos mais característicos. O modelo de negócio da TODOMODA une inteligência de gestão, conexão emocional com sua comunidade de clientes, eficiência de caixa e diminuição de risco sobre o capital investido, fórmulas de sucesso que qualquer marca gostaria de ter para sua expansão no canal de franquias.

O objetivo da expansão de franquias da TODOMODA, assim como nos demais países onde a marca está presente, é de democratizar o acesso aos seus produtos e gerar conexão emocional com a sua comunidade de clientes, fazendo com que se sintam à vontade para expressar sua personalidade através dos acessórios com inovação, tecnologia na personalização da experiência, muito cuidado e carinho no desenvolvimento dos produtos únicos, tudo dentro de um modelo de negócios inteligente, saudável e com muito suporte aos seus franqueados. "Nossas lojas expressam a essência da marca, sob uma arquitetura inovadora e um design que cuida de todos os detalhes. Nosso modelo de franquias é pensado de modo que o franqueado seja parte integral da equipe, pois construímos juntos cada negócio como se fosse nosso. O principal objetivo é o nascimento de uma relação de longo prazo e levar alegria através das lojas para uma comunidade cada vez maior", conta Claiton Santos, diretor de expansão global do grupo.

O Brasil é o país de maior foco do Blue Star Group em seu plano de consolidação de presença na América Latina. São projetadas mais de 640 lojas, entre franquias e lojas próprias, em todo o território brasileiro para os próximos anos, tendo o canal de franquias como ponto central da estratégia de expansão. O grupo já passou por diversos testes para entendimento do mercado, com aberturas de lojas de diferentes perfis e implementação de novas tecnologias em tempo recorde.

Esse primeiro período no Brasil foi importante para a TODOMODA para a realização de uma avaliação estratégica local completa, para obter melhorias significativas em todas as frentes da marca ao mercado e aperfeiçoamento do contato personalizado com o consumidor, conhecimento este que é passado exclusivamente aos seus franqueados.

