TOGETHER GROUP CRÉE UN GROUPE D'AGENCES DE PREMIER PLAN SPÉCIALISÉ DANS LES PRODUITS DE LUXE ET L'ART DE VIVRE

En misant sur sa créativité, son envergure et sa portée pour incuber, transformer et faire croître des marques exceptionnelles, Together Group offre les meilleures pratiques dans les domaines de la stratégie, de l'image de marque, de la conception, du commerce électronique, des solutions numériques et du marketing numérique, ainsi que de la communication et de la création de contenu.

Les principales agences dévoilées aujourd'hui par Together Group offrent un répertoire de marques de renommée mondiale. Les voici :

PURPLE – Une agence de communication primée spécialisée dans la mode, les produits de beauté et les produits de luxe avec des bureaux à Londres, New York, Los Angeles, Miami et Hong Kong. Ses clients comprennent BOSS, MESSIKA, LVMH, Richemont, DSQUARED2 et Maison Francis Kurkdjian , ILIA, Fresh, EDITION Hotels et PUBLIC Hotels.

– Une agence de communication primée spécialisée dans la mode, les produits de beauté et les produits de luxe avec des bureaux à Londres, New York, Los Angeles, et Hong Kong. Ses clients comprennent BOSS, MESSIKA, LVMH, Richemont, DSQUARED2 et , ILIA, Fresh, EDITION Hotels et PUBLIC Hotels. King & Partners – Une agence qui offre des services de stratégie, d'image de marque, de création, de marketing et de commerce électronique pour des marques exceptionnelles comme Neuehouse, Fotografiska, The Boca Raton , Brady Brand , SKIMS et Auberge Resorts Collection. Elle est basée à New York et compte des bureaux à Los Angeles et à Miami .

– Une agence qui offre des services de stratégie, d'image de marque, de création, de marketing et de commerce électronique pour des marques exceptionnelles comme Neuehouse, Fotografiska, The , , SKIMS et Auberge Resorts Collection. Elle est basée à et compte des bureaux à Los Angeles et à . Noë & Associates – Une agence de stratégie, de conception, de contenu et de production axée sur l'architecture, la conception et l'environnement bâti avec des bureaux à Londres et à New York . Ses clients sont Mareterra, Related, Waldorf Astoria , Neom et Rolex.

– Une agence de stratégie, de conception, de contenu et de production axée sur l'architecture, la conception et l'environnement bâti avec des bureaux à Londres et à . Ses clients sont Mareterra, Related, , Neom et Rolex. Construct – Une agence de conseil et de création dirigée par des femmes et connue pour la création de marques emblématiques comme Aman, Claridges et Frette, et des partenariats transformateurs durables avec des marques comme Harrods.

Par ailleurs, pour accompagner les marques dans leur entrée et leur croissance sur l'important marché chinois, Together Group a acquis Hot Pot China, spécialiste du marketing numérique avec des bureaux à Londres et à Shanghai, qui élabore et exécute des stratégies de marché pour des clients en Chine, dont Liberty, Fortnum & Mason, et La Perla.

La stratégie de Together Group mise sur une nouvelle expansion de sa plateforme de luxe cette année, attirant des agences spécialisées dans la création, le numérique et le marketing, portant une attention particulière aux données et à la technologie, au contenu et à l'activation.

M. Christian Kurtzke, chef de la direction de Together Group, a déclaré aujourd'hui : « Nous sommes en train de créer un groupe d'agences de produits de luxe et d'art de vivre vraiment diversifié qui met en avant une approche dynamique de combinaison d'agences synergiques travaillant à l'unisson pour offrir l'excellence de service à plusieurs niveaux. Notre modèle conjugue les avantages d'agences de pointe dirigées par leurs fondateurs et les avantages d'une organisation mondiale plus grande. »

Au sein du collectif initial comptant plus de 300 employés et 14 bureaux, les agences du groupe conserveront leurs propres identités, cultures et équipes de direction. Pleinement alignés en tant qu'actionnaires de Together Group, ils favoriseront la collaboration dans l'ensemble du groupe, offrant des solutions plus intégrées et plus créatives à nos clients.

« Nous disposons de tous les ingrédients pour stimuler une croissance organique significative et pour attirer d'autres agences de premier plan afin qu'elles construisent de manière sélective des gammes de service complémentaires », a ajouté M. Kurtzke, ancien PDG de Porsche Design et ancien directeur du Boston Consulting Group.

« Ensemble, en tant que groupe, nous avons une force combinée unique pour favoriser la transformation, le lancement et la croissance des marques dans les domaines de la mode, de l'hôtellerie et de l'art de vivre », a déclaré Tony King, PDG de King & Partners.

« Les fondateurs de toutes les agences et leurs équipes sont engagés envers Together Group et sa façon de travailler en collaboration à long terme, a expliqué Fergus Lawlor, PDG de PURPLE. Pour nous, cela ne signifie pas que nous nous effaçons. Nous considérons qu'il s'agit d'un investissement pour PURPLE plutôt que d'une vente : nous nous investissons en tant qu'agence dans Together Group et nous sommes très heureux de continuer à stimuler sa croissance. »

« Nous avons créé une nouvelle solution de rechange satisfaisante pour les fondateurs d'agences, qui surpasse le modèle traditionnel d'une vente commerciale et qui permet aux fondateurs de rester aux commandes », a souligné Paul Sheehy, un entrepreneur d'agence créative qui a cofondé Together Group avec Brad Fry, associé directeur de MatCap.

« De même, notre modèle offre aux investisseurs des occasions exceptionnelles de faire partie de certaines des agences internationales à forte croissance qui connaissent le plus de succès », a conclu Brad Fry.

