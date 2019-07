Token DUSK a ser listada na Bitfinex & Ethfinex no dia 11 de julho

TORTOLA, Ilhas Virgens Britânicas, 9 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Os câmbios de criptomoeda Bitfinex & Ethfinex anunciam hoje que o token DUSK será disponibilizado para comercialização em mercado secundário às 12h00 (UTC) da quinta-feira, 11 de julho.

A Dusk Network é um protocolo de blockchain voltado à privacidade que qualquer um pode usar para criar Apps com zero conhecimento. Ao permitir o Dusk estar abertamente acessível, a Dusk Network visa a se tornar a infraestrutura particular preferida para todo um ecossistema de soluções.

Após a bem-sucedida venda do token de US$ 8,1 milhões em novembro de 2019, a equipe da Dusk tem entregue seu ambicioso direcionamento tecnológico, culminando no lançamento da rede de testes desta semana.

Todos os compradores privados do token Dusk concordaram em bloquear seus tokens por períodos mais longos, numa mostra impressionante de apoio para o projeto.

Sobre a Dusk

A Dusk Network é assegurada pelo Segregated Byzantine Agreement (SBA). O SBA inclui comprovação de oferta confidencial (Proof of Blind Bid), uma implementação privada de comprovação de apostas, que permite aos geradores de bloqueio apostar de maneira anônima. A equipe está focada em entregar um blockchain que oferece alta produção, escalabilidade e finalidade de transação instantânea.

Devido ao uso da Dusk Network de comprovações de zero conhecimento, empresas e projetos podem criar aplicações de mundo real que podem aderir a requisitos estritos de conformidade mantendo, ao mesmo tempo, a oferta de privacidade de dados. A estratégia de adoção da Dusk concentra-se no mercado de token de segurança, que está em necessidade de um blockchain desenvolvido com esse propósito.

Recentes atualizações da Dusk

Os participantes de venda privada demonstram suporte de longo prazo no projeto ao reinvestirem seus tokens. A Dusk aumenta o bloqueio de token completo da Equipe em 3 meses e 11 meses adicionais de outorga.

A Dusk lança seu documento de especificação de Contrato de Segurança Confidencial (XSC).

Anunciando nós de navegação - A Dusk visa a proporcionar à comunidade as ferramentas necessárias para verificar comprovações com zero conhecimento que são enviadas pela rede e trazem a Dusk Network um passo mais perto de uma experiência de blockchain completamente baseada em navegador.

A Dusk Network integra-se com a Binance Chain, por 10% de seu Suprimento Total.

Lançada a ZeroCaf - uma implementação Rust da Curva Elíptica Doppio usando um Mapeamento Ristretto, uma biblioteca de código aberto.

Sobre a Tokinex

A Tokinex é a plataforma IEO da Bitfinex e Ethfinex que traz uma oportunidade justa de participação em projetos de tokens controlados. Ela proporciona aos participantes qualificados a oportunidade de contribuir com vendas de tokens pré-avaliados diretamente de sua carteira pessoal por meio de ativos criptocomuns, e sem dados ou fundos pessoais controlados pelo câmbio.

Links adicionais:

https://dusk.network/

https://tokinex.ethfinex.com/token-sales

Contato: ben.wilson@ethfinex.com

FONTE Bitfinex; Ethfinex

SOURCE Bitfinex; Ethfinex