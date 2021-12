Tokenchampions lance le premier fonds d'investissement créé pour acquérir et gérer les droits d'image des meilleurs talents du football de demain

Tokenchampions est le premier fonds d'investissement créé pour l'acquisition et la gestion des droits d'image des joueurs de football internationaux. La participation au fonds d'investissement s'effectue par le biais de jetons de titre, basés sur la technologie blockchain, qui est fiable et sécurisée.

Les actifs du fonds sont représentés par des contrats de droits d'image de stars internationales du football sélectionnées par une équipe d'experts ayant une grande expérience du secteur, dirigée par Josep Maria Minguella, agent de joueurs historiquement lié au FC Barcelone et mondialement reconnu pour sa capacité à découvrir et à développer des talents comme Maradona, Messi, Stoichkov et Guardiola, entre autres.

Le PDG Carlos Salas déclare que « Tokenchampions démocratise le business du football en combinant les dernières technologies avec une expérience inégalée dans la gestion des talents sportifs, et grâce à la solidité financière permettant à tous les fans de football de participer, qu'ils soient petits ou grands investisseurs. »

Comment les jetons de titre Tokenchampions sont-ils acquis ?

Le processus est très simple : en se rendant sur www.tokenchampions.com , il suffit de remplir un formulaire d'inscription et de répondre à quelques questions simples afin de respecter tous les protocoles de sécurité établis par la réglementation européenne en matière de produits financiers.

Après s'être inscrit en tant qu'investisseur qualifié, tout fan de football peut acheter des jetons de titre en ligne, l'investissement minimum étant de 100 € (50 jetons). Pour les investissements de plus de 10 000 euros et les investisseurs institutionnels, le processus exige des vérifications supplémentaires, bien qu'elles soient toujours gérées électroniquement.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Chaque jeton vaut 2 € et tout investisseur peut participer, l'investissement minimum étant fixé à 100 €. La première émission est limitée à 15 millions de jetons, pour une valeur totale de 30 millions d'euros.

Dans cette première émission de jetons, une formule de distribution est appliquée avec un rendement annuel de 5 % comme avance sur le pourcentage des futurs rendements du fonds, qui sera distribué aux investisseurs à la fin de la période de maturité des jetons, qui sera de 5 ans.

Outre leur appréciation, calée sur l'augmentation de la valeur des actifs du fonds, les jetons peuvent également prendre de la valeur en fonction de la dynamique de l'offre et de la demande générée par le marché secondaire.

Dans ces transactions, l'interopérabilité entre les systèmes de la chaîne permet aux marchés et aux échanges d'accroître leur liquidité. Pour cela, le Tokenchampions Billboard est une plateforme d'échange sans intermédiaire qui rend l'investissement flexible, car il offre aux investisseurs un moyen pratique de vendre leurs jetons avant la fin de la période d'échéance.

La technologie blockchain : une valeur sûre

Tokenchampions (TKCH) est un jeton de titre, un concept totalement différent de celui d'un jeton utilitaire ou d'une crypto-monnaie. Il s'agit de la représentation électronique d'un contrat d'investissement dans le fonds Tokenchampions. Ce contrat offre des conditions spécifiques avec un maximum de sécurité, d'efficacité et de flexibilité pour les investisseurs.

Comment le fonds s'appréciera-t-il ?

L'expérience accumulée au cours des dernières décennies a permis de développer la méthodologie Tokenchampions, qui permet une identification optimale du profil personnel de chaque joueur. À partir de ce profil, une stratégie unique est créée, spécialement conçue pour accroître la valeur de l'image du joueur au cours de sa carrière, en tenant compte des besoins du marché et des aspirations, préférences et besoins personnels de chaque joueur.

Minguella a expliqué : « Si nous ajoutons l'utilisation de la technologie blockchain aux connaissances accumulées au cours de toutes ces années d'expérience avec les joueurs, nous sommes en mesure de relever les défis posés par l'avenir de la gestion des affaires du football avec une plus grande probabilité de succès. »

Sécurité juridique : la clé pour instaurer la confiance

Tokenchampions a été structuré au Luxembourg et offre les garanties d'un marché réglementé comme le stipule le projet de loi 7637 (Blockchain act II of 2021, approuvé le 21 janvier 2021) qui prévoit l'utilisation de la blockchain dans l'émission et la circulation des titres.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Et0EoZsMBEQ

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1693515/Tokenchampions.jpg

Related Links

https://tokenchampions.com



SOURCE Tokenchampions