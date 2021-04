Tokiwa Phytochemical Co., Ltd. anuncia su nuevo estudio que apoya los beneficios de SIRTMAX (R)

- Tokiwa Phytochemical Co., Ltd. anuncia su nuevo estudio revolucionario que apoya los beneficios de SIRTMAX (R) con una esperanza de vida más sana

SAKURA, Japón, 26 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Tokiwa Phytochemical Co., Ltd. (de aquí en adelante, "Tokiwa"), Japón, se ha mostrado emocionada al anunciar la publicación de un proyecto de investigación conjunto con la University of Tokyo acerca de un extracto propio de "Kaempferia parviflora" (SIRTMAX (R)), conocida habitualmente como cúrcuma negra.

El estudio, titulado "Quercetina 3,5,7,3 ′, 4′-pentametil éter de 'Kaempferia parviflora' activa directa y eficazmente la SIRT1 humana" se publicó en la revista "Communications Biology". El estudio, dirigido por Tokiwa junto al profesor Koji Nagata ha demostrado que la quercetina 3,5,7,3 ′, 4′-pentametil éter (KPMF-8), un compuesto activo de SIRTMAX(R), se une directamente con la proteína SIRT1 y activa SIRT1 de forma mucho más eficaz que el resveratrol (conocido activador SIRT). KPMF-8 interactúa con SIRT1 directamente, estimulando la actividad de SIRT1 al mejorar la afinidad de unión de SIRT1 con su sustrato, el péptido Ac-p53. La afinidad de unión entre SIRT1 y el péptido Ac-p53 se incrementó en 8,2 veces con KPMF-8, pero solo 1,4 veces con resveratrol. Además, la actividad intracelular mostrada por medio de SIRT1 fue promovida 1,7 veces por medio de KPMF-8, pero solo 1,2 veces por medio de resveratrol.

¿Por qué se produce la activación de SIRT1? El "gen Sirt1", también denominado gen de la longevidad, recarga las mitocondrias, que suelen disminuir con la edad. Es por ello que SIRT1 contribuye a la longevidad humana al regular diferentes vías de supervivencia celular, incluyendo la demora de la senescencia replicativa, la supresión de la inflamación y el aumento de la resistencia a la hipoxia (falta de oxígeno) y al estrés por calor. Si se tienen en cuenta sus funciones vitales, presenta un enorme interés cualquier sustancia que pueda activar SIRT1.

KPMF-8 es un componente de SIRTMAX(R), siendo este un ingrediente no transgénico, sin gluten, sin lácteos, halal y kosher. Además, SIRTMAX(R) presenta una potencia cinco veces superior que el resveratrol de cara a activar SIRT1. Contando con una mayor validación de esta nueva publicación, además de su evidencia destacada, SIRTMAX (R) se ha preparado para alcanzar una demanda muy elevada y poder respaldar una esperanza de vida más saludable por medio de sus prometedoras propiedades.

Acerca de Tokiwa Phytochemical Co., Ltd.

Tokiwa fue fundada en 1949, y tiene su oficina central en Chiba, Japón. Al ser la primera empresa japonesa en especializarse en fitoquímica, ha estado fabricando numerosos extractos de plantas a la vez que investiga incansablemente su efectividad. Con esta emocionante noticia, planea ampliar aún más su negocio y contribuir a la salud humana. Para obtener más información sobre los productos de Tokiwa, visite: https://www.tokiwaph.co.jp/en/

SOURCE Tokiwa Phytochemical Co., Ltd.