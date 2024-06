Tokyo Steel annonce une nouvelle marque d'acier vert Enso®

Londres, 13 juin 2024 /PRNewswire/ --Tokyo Steel Japan a le plaisir d'annoncer le lancement de sa nouvelle marque exclusive d'acier vert - enso®. Le cercle ensō revêt un symbolisme et une importance culturelle profonds au Japon. En tant que symbole, il représente divers concepts, notamment l'éternité, l'infini, l'harmonie et l'équilibre, et la nature cyclique de la vie. En tant que tel, enso® symbolise l'engagement de Tokyo Steel en faveur de l'"économie circulaire" par le biais de ses produits, tandis que le logo circulaire enso® passe du charbon de bois au vert pour symboliser l'évolution de la production à forte intensité de carbone vers l'acier vert.

The enso®, low-carbon, Hot Rolled Coil product, produced by Tokyo Steel The enso®, low-carbon, Hot Rolled Plate product, produced by Tokyo Steel

Tokyo Steel réalise des émissions de carbone incorporées plus faibles grâce à l'utilisation de la production d'arc électrique utilisant des déchets d'acier recyclés, en appliquant des processus d'exploitation très efficaces et, grâce à l'élimination de certaines étapes à forte intensité d'émissions impliquées dans le processus traditionnel des hauts fourneaux.

La gamme de produits enso® comprendra initialement la bobine laminée à chaud (« HRC ») et la plaque laminée à chaud (« HRP »), et prévoit d'étendre la gamme en aval au fil du temps. Comparé à des produits similaires du marché des principaux producteurs de hauts fourneaux de l'UE, le HRC enso® comprend environ un tiers des émissions de carbone incorporées, et le HRP enso® comprend environ un cinquième des émissions de carbone incorporées.

Tokyo Steel fournit depuis un certain temps sa gamme de produits HRC et HRP au marché européen sur une base mensuelle stable, répondant ainsi à la demande croissante de ses clients pour de l'acier à faible teneur en carbone incorporé. Ces produits constituent l'alimentation animale de nombreuses industries en aval, y compris la construction, la fabrication et la production d'énergie renouvelable.

Pour améliorer davantage la gamme de produits enso®, Tokyo Steel prévoit de fabriquer un produit à très faibles émissions de carbone, fabriqué à partir d'énergie 100 % renouvelable. Les clients devraient y avoir accès plus tard en 2024.

Hisanori-Sakai, directeur général du département des ventes internationales de Tokyo Steel, a déclaré : « Tokyo Steel est par définition un producteur de produits en acier à faibles émissions de carbone. Bien que nous ayons eu une activité d'exportation stable fournissant des clients européens qui reconnaissent les avantages importants de notre voie de production ; « Nous avons décidé qu'il était important de lancer la marque enso® pour souligner notre engagement envers l'économie circulaire et l'atteinte de niveaux encore plus faibles d'émissions de carbone incorporées.

Nous sommes reconnaissants de la fidélité de nos clients qui partagent notre vision d'un secteur sidérurgique à faibles émissions de carbone. Tokyo Steel continuera à travailler pour atteindre les niveaux les plus bas possibles d'émissions de carbone intrinsèques grâce à l'application d'avancées technologiques exclusives et de niveaux améliorés d'énergie renouvelable dans le processus de production. Tokyo Steel gérera la fourniture d'enso® à l'Europe conformément à toutes les réglementations et exigences d'importation fixées par l'Union européenne."

La marque enso® a été développée en partenariat avec Stemcor, une société indépendante de trading sidérurgique mondiale de premier plan.

Un porte-parole du groupe Stemcor a déclaré : « Alors que la société continue de construire les infrastructures pour un avenir plus vert, l'acier reste le matériau d'ingénierie et de construction le plus important au monde. En conséquence, nous avons constaté une augmentation constante de la demande de produits en acier à faibles émissions de carbone de la part d'un certain nombre de secteurs européens. En outre, alors que nous nous rapprochons de la mise en œuvre complète du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE (« MACF »), les entreprises cherchent de manière proactive à sécuriser les chaînes d'approvisionnement de ces matériaux de base plus propres et la gamme de produits enso® de Tokyo Steel est donc très attrayante."

