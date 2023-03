Tom Homan y The America Project presentan Border 911 -- WATERTOWN, NY

Un evento pionero relacionado con las fronteras y orientado a soluciones que ayuda a las comunidades a aprender a tomar medidas contra las muertes por fentanilo, el sexo infantil y la trata de personas, y la seguridad fronteriza

WATERTOWN, Nueva York, 7 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Se invita a los miembros de los medios a participar en el evento Border 911 de The America Project el sábado 25 de marzo de 2023, a partir de la 1:00 p. m., en el Italian American Club, 192 Bellew Avenue, Watertown, NY 13601, en el primer evento relacionado con las fronteras y orientado a soluciones en el condado de Jefferson, Nueva York.

The America Project está creando conciencia sobre las crisis fronterizas que enfrenta nuestra nación e invita a los padres, maestros, empresarios locales, líderes comunitarios, funcionarios electos, fuerzas del orden, servicios médicos de emergencia (EMS), bomberos, veteranos militares en servicio activo y a todos aquellos que se preocupan por la seguridad de nuestros niños, estadounidenses y aquellos afectados por la inmigración ilegal a que asistan a este importante evento.

Entre los oradores de Border 911 se encuentran Tom Homan (ex director interino del ICE y experto en fronteras), Victor Avila, (agente especial jubilado con experiencia en el tráfico sexual de niños y adultos y las actividades de cárteles), Jaeson Jones, (excapitán de la División de Inteligencia y Contraterrorismo del Departamento de Seguridad Pública de Texas), quienes presentarán cruentas historias de la vida real sobre lo que realmente está sucediendo en nuestras fronteras y en nuestras comunidades, así como lo que la gente puede hacer para detener esta crisis humanitaria que afecta a nuestras comunidades. ¡Todos los estados son estados fronterizos!

The America Project es una organización sin fines de lucro de la corriente ideológica "America First" que defiende los derechos y las libertades, la integridad electoral y la seguridad fronteriza para salvar a los Estados Unidos. Para obtener más información sobre los esfuerzos de The America Project y cómo puede participar, visite: https://americaproject.com

