Tom Lackey, miembro de la Asamblea de California y defensores de la seguridad se oponen al proyecto de ley de cierre tardío de bares SB 930

SACRAMENTO, California, 12 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El miembro de la Asamblea Tom Lackey (R-Palmdale), los defensores de la seguridad de Alcohol Justice y la Alianza de Políticas sobre el Alcohol de California (CAPA) se reunieron en una conferencia de prensa en el Capitolio el miércoles para oponerse al proyecto SB 930 de California. El proyecto de ley "desmenuzado y modificado", elaborado por el senador Scott Wiener (D-San Francisco) y el miembro de la Asamblea Mark Haney (D-San Francisco), es el quinto intento desde 2013 de alterar las protecciones del horario de cierre uniforme en todo el estado de California.

"No sé cómo los legisladores que votan 'sí' conciliarán la pérdida de vidas", señaló Lackey, miembro de la Asamblea del estado. "Como veterano de la Patrulla de Carreteras de California por 28 años, he hecho más de 40 notificaciones de defunción a las víctimas de conducción bajo los efectos del alcohol. Ampliar el horario de cierre de los bares hasta las primeras horas de la mañana creará una peligrosa combinación de conductores mareados e intoxicados con las personas que se trasladan para ir al trabajo. No dejemos que la tragedia se imponga en el comercio".

El SB 930 permitiría ampliar los horarios de cierre de locales minoristas de las 2 a. m. hasta las 4 a. m. como parte de un peligroso "programa piloto". El experimento se implementaría en seis ciudades: San Francisco, Oakland, West Hollywood, Cathedral City, Coachella y Palm Springs. Inicialmente, Fresno era la séptima ciudad del programa piloto, pero solicitó ser eliminada del proyecto de ley debido a una intensa oposición de sus líderes municipales.

"Si alguna parte de este terrible cambio en la política pública se convierte en ley, ya sean 6 ciudades, 5, 4 o 3, con un horario de cierre a las 4 a. m. o 3 a. m., los residentes y visitantes de las comunidades de California sufrirán", señaló Michael Scippa, director de Asuntos Públicos de Alcohol Justice."La protección que brinda el horario de cierre uniforme a las 2 a. m. a nivel estatal se derrumbará y la sangre se derramará en las autopistas y en las comunidades de las zonas de salpicadura que rodean a las ciudades del 'proyecto piloto', aquellas que no tienen 'control local'. Esa sangre estará en manos de todos los legisladores que votaron a favor y del gobernador Newsom si no veta al SB 930 si llega a su escritorio".

Fred Jones, que representa al Consejo de California sobre problemas relacionados con el alcohol, y la Alianza de Políticas sobre el Alcohol de California (CAPA) declararon: "¡Mezclar a los conductores ebrios con las personas que se trasladan a sus actividades diarias a primera hora de la mañana es un cóctel de desastre!"

Cuarenta años de datos demuestran que no existe un "control local" en lo que respecta al alcohol. El peligro, los daños y los costos no afectarán a las "ciudades del proyecto piloto", que es donde se produce el consumo de alcohol y se obtienen los beneficios económicos. Si el proyecto de ley es aprobado, todas las comunidades vecinas de las ciudades incluidas en el proyecto piloto se verán amenazadas por bebedores trasnochados que conducen ebrios y fatigados durante las primeras horas de desplazamiento de la mañana.

"Se puede hablar de beneficios económicos para los bares si estos se encuentran en una burbuja, separados de todos los demás. Pero no lo están", afirmó Benowitz Fredericks."Forman parte de nuestras ciudades y de nuestro estado, y los daños y costos que surgirán del SB 930 serán a costa de todos nosotros".

Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), California actualmente sufre más daños anuales relacionados con el alcohol que cualquier otro estado: 11,000 muertes relacionadas con el alcohol, $35,000 millones en costos totales, $18,500 millones en costos estatales. Los CDC también identifican el mantenimiento de los horarios de cierre actuales como una de las 10 políticas clave para reducir los daños derivados del consumo imprudente de alcohol y de las muertes en vehículos motorizados relacionadas con el alcohol.

Una firme oposición al proyecto SB 930 está creciendo en todo el estado. La semana pasada, el Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó una resolución de oposición y el Partido Demócrata del Condado de Los Ángeles (LACDP) se pronunció en contra del SB 930 mediante una carta enviada al senador Scott Wiener, coautor del proyecto de ley. Y el miércoles, el Concejo Municipal de Fresno aprobó por unanimidad otra resolución de oposición.

"Antes de que nuestros representantes electos les concedan beneficios otra vez a los vendedores de alcohol, deben encargarse primero de los actuales y crecientes daños que ocasiona el alcohol", sostuvo Jones. "Esto incluiría por fin actualizar las tasas de impuestos especiales sobre el alcohol de 1992 que no se ajustan a la inflación y reducir el nivel de alcohol en la sangre (BAC) legal a lo recomendado por los reguladores federales y los científicos; es decir, el 0.05 %".

"Tenemos que proteger a los residentes y visitantes de California de políticas imprudentes, negligentes y que ignoran la ciencia, promovidas por políticos que arrojarían al resto del estado por un acantilado para disfrutar la perspectiva ebria de las 4 a. m.", agregó Fredericks. "Defendamos a cada una de las comunidades de este estado y aprovechemos todo el poder que tenemos para detener el SB 930".

"Ampliar el horario de venta de alcohol in situ hasta las 4 a. m. beneficiará a algunos propietarios de bares, restaurantes y clubes nocturnos, así como a los productores y distribuidores de alcohol, a la vez que aumentará los daños y costos relacionados con el alcohol a un gran costo público", señaló Cruz Avila, director ejecutivo de Alcohol Justice. "Es hora de decirles a nuestros líderes electos en Sacramento que dejen de socializar los riesgos y privatizar los beneficios para la industria del alcohol. TOME MEDIDAS hoy mismo enviando JUSTICE al 313131 o visitando https://alcoholjustice.org/take-action/stop-sb-930-no-late-last-calls-in-ca-not-now-not-ever para decirles a los legisladores de California que los gobiernos locales y estatales, así como los contribuyentes, ya pagan demasiado para mitigar los daños relacionados con el alcohol".

