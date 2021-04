Toma de decisiones digital en Latinoamérica: nace la nueva alianza estratégica INFORM Software SpA

AACHEN, Alemania y SANTIAGO DE CHILE, 20 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- INFORM, un especialista en optimización y fabricante de software conocido internacionalmente, participa en una alianza estratégica con su socio chileno, Workforce Solutions SpA. Desde el 12 de abril de 2021, la nueva compañía funcionará bajo el nombre INFORM Software SpA. Esta pretende continuar la historia de más de 50 años de éxito de la tecnología de toma de decisiones de INFORM, basada en investigación de operaciones e inteligencia artificial, en Latinoamérica.

- Picture is available at AP Images (http://www.apimages.com) –

La nueva empresa tiene su sede central en Santiago de Chile, Chile. Con la reciente alianza estratégica, INFORM expande su presencia en Latinoamérica para cubrir la creciente demanda en la región de soluciones contra delitos financieros y soluciones inteligentes de planificación y toma de decisiones para operaciones de aerolíneas y aeropuertos, logística, transporte y gestión de la fuerza de trabajo. Los sistemas de INFORM son capaces de analizar grandes cantidades de datos en cuestión de segundos o fracción de segundos, y determinar la mejor solución posible según los criterios predefinidos por el usuario. Asimismo, INFORM seguirá trabajando con sus dos antiguos socios, Portia LAC de Brasil y Quantomm Tech de Colombia, que continuarán ayudando a abastecer a los clientes de INFORM.

La tecnología de toma de decisiones digital de INFORM integra algoritmos de optimización matemática de la investigación de operaciones y la inteligencia artificial, como lógica difusa y aprendizaje automatizado. Hay algoritmos específicos que optimizan los procesos operativos en muchas áreas diferentes. Empresas renombradas como Volkswagen México, LATAM Airlines, Zurich Insurance México, Zurich Insurance Argentina, la empresa minorista brasilera Via Varejo o el importador chileno de Mercedes-Benz Kaufmann ya forman parte de la lista de clientes satisfechos de la región.

Expansión estratégica en Latinoamérica

Ubicado en Santiago de Chile, el distribuidor de valor agregado Workforce Solutions SpA funcionaba antes como un socio importante que prestaba servicios a clientes en la región, en representación de la compañía internacional INFORM, que tiene su sede central en Aachen, Alemania. INFORM invertirá considerablemente en la nueva alianza estratégica y comprará acciones, mientras que las acciones restantes serán propiedad de ex accionistas y ejecutivos de Workforce Solutions SpA, como el anterior y actual CEO, Federico dos Reis. "Estoy entusiasmado con esta oportunidad especial", dijo. "Esta alianza, que fortalece nuestra presencia en la región, nos posicionará aún mejor para ayudar a las empresas de este mercado a tomar mejores decisiones y a trabajar de forma más eficiente mediante softwares basados en la inteligencia artificial".

"Vemos a los países de Latinoamérica como un mercado en crecimiento importante desde el punto de vista estratégico, en el que queremos invertir", agregó el Dr. Andreas Meyer, CEO de INFORM GmbH. "A medida que avance nuestra colaboración, la alianza estratégica ampliará sus recursos humanos en los sectores de Ventas, Entrega de Proyectos y Atención al Cliente. Esto nos ayudará a ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes de Latinoamérica y a seguir expandiendo nuestra posición en el mercado".

Puede encontrar más imágenes imprimibles y el comunicado de prensa en PDF aquí: http://ots.de/bHe5eg

Acerca de INFORM GmbH

Una de las empresas líderes en software de optimización e inteligencia artificial, INFORM desarrolla software de optimización de procesos operacionales, soluciones contra delitos financieros y toma de decisiones digital, para toda la industria. Más de 800 empleados de al menos 30 países atienden a más de 1000 empresas de todo el mundo. Los clientes incluyen corporaciones y empresas medianas de los sectores de industria, comercio, aviación, logística, puertos, bancos y aseguradoras.

La tecnología de INFORM integra algoritmos de optimización matemática de investigación de operaciones y la inteligencia artificial, como lógica difusa y aprendizaje automatizado. Hay algoritmos matemáticos específicos que optimizan los procesos operativos en las áreas de cadena de suministro, logística, fabricación, gestión de la fuerza de trabajo, prevención de fraudes y gestión de riesgos. Debido al aumento en la disponibilidad de datos de las empresas y a la mejora continua de la potencia informática y los algoritmos, se esperan muchas más aplicaciones para la toma de decisiones digitales en las distintas industrias en el futuro.

www.inform-software.com | www.inform-latinoamerica.com/

Contacto de prensa de INFORM GmbH

Comunicación Corporativa

Alexander Jatscha

Tel.: +49 151-17159-505

Sabine Walter

Tel.: +49 2408-9456-1233

Correo electrónico: [email protected]

Sitio web: www.inform-software.com | www.inform-latinoamerica.com/

FUENTE INFORM GmbH

SOURCE INFORM GmbH