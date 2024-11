Tomaten, het elixer van de jeugd: de deugden van lycopeen, geïllustreerd door het project "Rood Goud uit Europa", gepromoot door ANICAV

Van lycopeen is bekend dat het belangrijke antioxiderende, cardioprotectieve en kankerwerende eigenschappen heeft. Tomatenpulp bevat 11 mg lycopeen per 100 g en er zit 54 mg lycopoeen in 100 g tomatenschil. Een hoog lycopeengehalte in het bloed wordt in verband gebracht met een lage incidentie van bepaalde vormen van kanker, vooral prostaatkanker. Tomaten zijn rijk aan vitamine C (fundamenteel voor het immuunsysteem); volgens de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) hebben we dagelijks minstens 45 mg nodig om ons te beschermen tegen ziekten. 100 g rijpe tomaten bevat 25 mg, en in 100 g verwerkte tomaten zit 43 mg vitamine C.

Tomaten kunnen ook worden gebruikt in natuurlijke cosmetica: Breng een mengsel van tomatensap, glycerine en zout aan voor zachte en gladde handen, of maak een schoonheidsmasker met tomatenextracten voor een getonifieerde huid. Tieners kunnen acne behandelen met crèmes op basis van tomaten.

Tomaten bevatten weinig calorieën - slechts 18 per 100g. Ze leveren ongeveer 1 g proteïne per 100 g, zitten vol water en zijn daarom een effectief diureticum, als ze rauw en zonder zout worden gegeten. Tomaten hebben een heel speciaal kenmerk: koken verbetert de biologische beschikbaarheid van lycopeen en versterkt hun antioxiderende werking. Kinderen kunnen snacken met een heerlijk broodje tonijn en tomaat, en tomatensap. Onthoud: Tomaten moeten goed rood en rijp zijn, anders bevatten ze niet het heilzame lycopeen. Probeer dit smakelijke recept eens:

Pannenkoeken

https://redgoldfromeurope.eu/recipes/pannenkoeken-dutch-pancakes/

Kom meer te weten op https://redgoldfromeurope.nl/

Volg ons op :

Facebook: https://www.facebook.com/redgoldfromeuropenl

Instagram: https://www.instagram.com/redgoldfromeuropenl

YouTube: https://www.youtube.com/@redgoldfromeuropenl

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2555107/EU_RED_GOLD_Dutch_pancakes.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2186814/Visual_ORG.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2186817/Footer_NL.jpg