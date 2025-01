Tomaten in blik geven pastagerechten en sauzen een extra diepe smaak. Bekijk deze tips en recepten van het project "Rood goud uit Europa".

Laten we beginnen met een Italiaanse klassieker op basis van gepelde tomaten uit blik: Siciliaanse gebakken mini penne pasta: Met zijn rijke, heerlijke smaak is dit echt comfort food. Bekijk dit essentiële recept:

https://redgoldfromeurope.eu/recipes/sicilian-style-baked-minipenne-pasta/

Biologische tomaten in blik zijn ook ideaal in langzaam gekookte sauzen. De ragù alla bolognese, een hoofdbestanddeel van de traditionele Italiaanse keuken, is smakelijk en bevredigt de maag. Het is perfect als smakelijke pastasaus, voor lasagne of als vulling voor een piadina of plat brood. De saus maak je door gehakt (rund- en/of varkensvlees) langzaam te koken met ui, wortel, selderij en biologische tomatenpassata. Voeg wat rode wijn en een beetje melk toe voor een romigere consistentie en laat een paar uur koken.

https://redgoldfromeurope.eu/recipes/penne-with-bolognese-sauce/

En tomaten uit blik komen ook voor in aubergine parmigiana, een heerlijk gerecht met afwisselend laagjes gebakken aubergine, biologische tomatenpassata, mozzarella en Parmezaanse kaas, gebakken in de oven.

https://redgoldfromeurope.eu/recipes/classic-aubergine-parmigiana/

Een lijst met klassieke recepten zou niet compleet zijn zonder gehaktballetjes (of visballetjes) gekookt in een rijke tomatensaus en geserveerd met aardappelpuree. En de Italiaanse manier om deze sauzen op te smikkelen met een scarpetta of een stuk knapperig brood is de enige manier om het af te maken!

Nog een snel en heerlijk gerecht: pasta met tomatensaus. Kook de pasta al dente en roer er een eenvoudige saus van gepelde tomaten uit blik, knoflook, olijfolie, verse basilicum en een beetje geraspte Parmezaanse kaas door om het af te maken. Het recept Red Gold from Europe stelt voor om geribbelde pastabuizen te gebruiken.

