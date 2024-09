Tomatenoogstrobot van inaho wordt getest en ontvangt vergoedingen van Nederlandse telers. Actief op zoek naar partnerkwekers voor commercialisatie

DEN HAAG, Nederland, 4 september 2024 /PRNewswire/ -- inaho Inc. (hoofdkantoor: Kanagawa, Japan), hierna "inaho", heeft proeven gedaan met zijn oogstrobot voor snacktomaten (losse cherrytomaten) in Nederland.

De tomatenoogstrobot van inaho is in mei 2023 begonnen met proeven met Nederlandse telers. De samenwerkende teler heeft ermee ingestemd de vergoedingen te betalen voor de oogstprestaties van de robot sinds november 2023.

inaho's snack tomato harvesting robot in action in the greenhouse this summer Nick Duijvestijn and inaho’s development team

De laatste proef is onlangs in juni-juli 2024 in Nederland voltooid. De robot van inaho liet hierbij zijn verbeteringen en prestaties zien.

Verbeterde oogstsnelheid:

Vergeleken met vorig jaar heeft de robot zijn oogstsnelheid in vergelijkbare omstandigheden verdubbeld, dankzij een nieuwe chip, een nieuwe camera en verbeterde AI-software.

Minder fouten:

Met de verbeterde beeldherkenning is het aantal fouten van het vallen van tomaten en het plukken van groene tomaten verminderd.

Praktische behuizing:

Ook de behuizing is afgeslankt, waardoor hij praktischer is in de kassen, schade aan planten voorkomt en in kleinere banen past.

Samenwerkingen met toekomstgerichte Nederlandse telers

Nick Duijvestijn, eigenaar en teler van Kwekerij Duijvestijn, werkt nauw samen met inaho en zegt: "Voorbereiden op hogere loonkosten en een tekort aan arbeidskrachten is een van onze prioriteiten. De samenwerking met inaho geeft ons de kans om te wennen aan het werken met oogstrobots. De robot van inaho is eenvoudig te bedienen voor de medewerkers en onze tomaten worden veilig geoogst zonder schade aan de vruchten en planten."

inaho is actief op zoek naar partnerkwekers voor commercialisering

Sohya Ohyama, COO van inaho, benadrukt de collaboratieve visie van inaho's robotica:

"We willen de schaal van onze proeven uitbreiden om klaar te zijn voor de commercialisering van onze robots en we zijn actief op zoek naar telers met een duidelijke visie voor de toekomst. De telers kunnen hun voordeel doen door al in een vroeg stadium vertrouwd te raken met de samenwerking met robots. Wij willen de samenwerking met telers aangaan om een concreet bedrijfsmodel en robotafspraken te ontwikkelen en de co-performance tussen mensen en robots te maximaliseren."

Telers die in een vroeg stadium samenwerken met inaho kunnen voordelen krijgen zoals vroegtijdige kortingen en voorrang bij het gebruik.

Als u meer wilt weten over de laatste ontwikkeling van de robot en het resultaat van de laatste proef in Nederland, neem dan contact met ons op. We zullen u spoedig antwoorden met details om een mogelijke samenwerking te bespreken.

Links

https://en.inaho.co/

[email protected]

https://youtu.be/Fmok-ghJIYY

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2490315/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2490316/3.jpg