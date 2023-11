Tomorrow.Mobility : une approche multimodale pour un transport plus durable

BARCELONE, Espagne, 9 novembre 2023 /PRNewswire/ -- L'EIT Urban Mobility, une initiative de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT), un organe de l'UE, agit en faveur d'une mobilité plus durable en co-organisant le congrès mondial Tomorrow.Mobility World Congres avec Fira de Barcelona. . Le TMWC est une plateforme qui réunit les dirigeants, experts et leaders du monde entier pour encourager les efforts de collaboration pour un avenir durable de la mobilité. Du 7 au 9 novembre à Barcelone, ce congrès, qui s'inscrit dans le cadre de Smart City Expo, facilite le partage des connaissances et propose des solutions innovantes pour une mobilité urbaine plus intelligente, plus propre et plus interconnectée.

Tomorrow Mobility room with Maria Tsavachidis CEO of EIT Urban Mobility speaking on public - private partnership in the mobility sector at the Tomorrow Mobility event. Credit: EIT Urban Mobility

Maria Tsavachidis, PDG de l'EIT Urban Mobility et présidente du comité consultatif du TMWC, souligne : « Nous nous trouvons à un moment charnière, où l'urgence de l'action climatique exige un changement radical dans la manière dont nous abordons la mobilité urbaine. Le secteur des transports étant l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, l'EIT Urban Mobility plaide en faveur d'une nouvelle approche intégrée de la mobilité dans les villes, en mettant l'accent sur l'importance de la multimodalité. Cette démarche permet d'exploiter les atouts propres des différents modes de transport, permettant une meilleure offre pour les citoyens, et facilitant la transition vers des systèmes de transport urbain respectueux de l'environnement. »

D'après les conclusions d'une étude de l'EIT Urban Mobility, la transition vers une mobilité urbaine durable en Europe devrait nécessiter 86 milliards d'euros supplémentaires d'ici 2030. Cet investissement est rentable, chaque euro alloué à la transition permettant de pouvant générer jusqu'à 3,06 euros d'ici 2030. Les résultats[1] indiquent que, d'ici 2030, les systèmes de tarification (péage de congestion et de pollution, tarification du stationnement, billetterie intégrée aux transports publics et systèmes tarifaires) constituent l'ensemble de mesures avec les avantages nets les plus importants pour les petites et moyennes villes, tandis que les services innovants (transport à la demande, véhicules autonomes, systèmes de transport intelligents) constituent le meilleur choix pour la transition des grandes villes.

L'EIT Urban Mobility publie à l'occasion de l'événement sa dernière étude intitulée « Unlocking the Future of Mobility with European Data Spaces » (libérer l'avenir de la mobilité avec les espaces de données européens) en collaboration avec Factual et i2CAT. Avec plus de 400 espaces de partage de données de mobilité actuellement actifs en Europe, le paysage des données de mobilité est aujourd'hui dispersé et nécessite une meilleure interopérabilité pour réaliser son plein potentiel et permettre une multimodalité transparente. La mobilité n'est pas seulement un secteur stratégique, mais aussi un vecteur qui relie d'autres domaines d'activité économique. Au niveau macroéconomique, la Commission européenne estime que l'accès à des informations en temps réel sur les embouteillages et les retards des trains pourrait permettre d'économiser jusqu'à 730 millions d'euros et respectivement 27 millions d'heures, ce qui équivaut à plus de 20,74 milliards d'euros d'économies sur les coûts de main-d'œuvre. Les avantages d'établir un cadre européen de l'espace de données sur la mobilité (MDS) sont les suivants :

Optimisation des stratégies de mobilité grâce à un meilleur accès à des données de haute qualité ;

Simplification de la navigation dans les différents réseaux de transport, ce qui permet d'améliorer les services et les prévisions de vente ;

Autonomisation des citoyens grâce à l'amélioration des options de mobilité, à la réduction des temps de trajet et à l'accès à des informations fiables sur le trafic ;

Amélioration de la sécurité grâce à des données actualisées sur l'état des routes, facilitant la prise de décisions éclairées pour des trajets plus sûrs ;

Opportunités commerciales pour les fournisseurs de données, économies de coûts grâce au partage des ressources et promotion de l'innovation conjointe pour améliorer l'expérience des utilisateurs.

Les villes européennes sont aujourd'hui confrontées au problème de l'augmentation dess véhicules individuels à faible taux d'occupation, une tendance qui s'accentue d'année en année, avec plus de 560 voitures particulières et 81 voitures commerciales pour 1 000 habitants (2022). Cette tendance à la hausse souligne la nécessité de trouver des solutions de transport durables, accessibles et inclusives, et met l'accent sur l'importance d'outils tels que l'espace de données sur la mobilité et une meilleure planification incluant la multimodalité.

[1] 779 villes européennes de plus de 50 000 habitants