Ton, da Stone, lança campanha nacional do TapTon e o posiciona como principal solução de aceitação de cartão via celular no país

Serviço do Ton amplia aceitação de bandeiras e permite valor ilimitado por transação; app foi aprimorado e navegação é mais simples, rápida e fluida

SÃO PAULO, 29 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- O Ton, solução da Stone direcionada a microempresários e autônomos, está lançando uma campanha de ampla exposição nacional do TapTon, funcionalidade pioneira na tecnologia de aceitação de pagamentos de cartão via celular no Brasil. O objetivo é incentivar o uso do serviço que transforma celulares em maquininhas de pagamento, ajudando os empreendedores a venderem mais e ampliarem seus negócios.

Desde o soft launch da solução, em agosto de 2021, a companhia se empenhou em aprimorar sua tecnologia inovadora, com base na experiência dos clientes. Agora, o TapTon não possui mais limite de valor por transação (o teto era de R$ 200) e teve sua cobertura ampliada, incluindo as quatro principais bandeiras no país: Visa, Master, Elo e American Express. Além disso, a performance do aplicativo evoluiu, melhorando a experiência do usuário.

"Nossa cultura gira em torno de ouvir o cliente, e é isso que fazemos para evoluir. Aprimoramos a nossa tecnologia pioneira. Nossa solução está ainda mais completa para atender às necessidades dos clientes, ajudando-os a vender mais e a levar seus negócios para o próximo nível", afirma Caio Fiuza, sócio e COO da Stone, responsável pelo Ton.

O TapTon transforma o celular em uma maquininha e funciona com o sistema Android (a partir da versão 9.0) com a tecnologia de aproximação (NFC). Foi desenvolvido para facilitar a vida dos empreendedores autônomos clientes do Ton e processa os pagamentos com rapidez e tem taxas competitivas. Além de não precisarem pagar pela adesão à maquininha, os empreendedores começam a vender imediatamente. É fácil e prático de usar, além de ter custo atrativo.

"A Stone foi a primeira empresa brasileira - e uma das primeiras do mundo - a lançar essa novidade. Agora estamos prontos para escalar o produto, com toda a qualidade e segurança que nosso cliente merece. O TapTon é também um instrumento de educação financeira, possivelmente a primeira ferramenta para muitos empreendedores aceitarem cartão e operarem uma conta digital. Estamos contribuindo com a crescente digitalização do varejo no país", afirma Augusto Lins, presidente da Stone.

"A tecnologia inovadora do 'Tap-to-Phone' simplifica muito a expansão de aceitação para pequenos comércios e empreendedores. Uma vez que está baseada em software, a 'maquininha' passa a ser 'baixada', como qualquer aplicativo, em um smartphone. Desta forma, está perfeitamente alinhada com a nossa missão de incluir financeiramente e digitalmente os empreendedores, Brasil afora", afirma Nuno Lopes Alves, country manager da Visa no Brasil. "Contribuímos com nossa tecnologia e expertise em inovação e segurança para que mais consumidores continuem usando os pagamentos por aproximação, modalidade que vem conquistando cada dia mais os brasileiros", conclui o executivo.

A tecnologia de pagamentos por aproximação (NFC) tem tido um boom no país. Entre 2021 e 2022, houve um crescimento de 470% no volume transacionado, segundo relatório do Instituto Propague e da Stone.

Campanha nacional

A campanha publicitária do novo TapTon é protagonizada pelo cantor Xand Avião, assinada pela Greenz e a StoneLab, e ficará no ar até o fim de agosto. A peça será veiculada na TV, nas redes sociais, no rádio e em streamings de músicas. Haverá, ainda, ações em transportes coletivos em algumas capitais e ativações com influenciadores digitais.

Praticidade e segurança

O TapTon aceita pagamentos de celulares com NFC, cartões e relógios inteligentes que possuem a tecnologia. Podem usar a solução tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Tudo isso sem a necessidade de uma maquininha.

Para garantir a segurança das transações para o empreendedor e seus clientes, o TapTon possui todas as certificações de solução de pagamentos e é tão seguro quanto a maquininha. A conexão é estável e feita pela rede rápida do próprio celular.

"Começamos do zero e construímos algo tão relevante que nosso time se tornou uma referência no assunto. O TapTon virou case global das bandeiras", comemora o presidente da Stone.

Sobre o TapTon

Lançado em 2021, o TapTon é uma funcionalidade que inovou a forma de aceitar pagamentos e hoje já ajuda milhares de empreendedores a vender mais e a crescer. A tecnologia permite vendas por aproximação com cartões de crédito e débito, apenas com o celular, via App Ton, e está disponível para pessoas físicas e jurídicas, promovendo a transformação digital dos pequenos negócios e dos empreendedores autônomos.

Sobre o Ton

O Ton, solução da Stone, foi criado em março de 2020 com a missão de ser o principal parceiro do empreendedor autônomo em seus desafios de crescimento. O Ton oferece diferentes modelos de maquininha, planos de taxas, além de conta digital e outros serviços.

Sobre a Stone

Empresa de tecnologia financeira que possui uma plataforma de soluções completas cujo propósito é melhorar a vida do empreendedor brasileiro, ajudando-o a vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer sempre. Por meio de tecnologia e inovação, contribui para o fortalecimento e a evolução do mercado. Com clientes espalhados por todo o Brasil, desenvolve um relacionamento próximo e personalizado com cada um dos lojistas que atende.

FONTE Stone

SOURCE Stone