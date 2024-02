Tongyu Communication présente les dernières innovations favorisant le succès sur les marchés mondiaux lors du MWC Barcelona 2024

ZHONGSHAN, Chine, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- Tongyu Communication Inc. (XSHE: 002792), l'un des principaux fournisseurs de solutions de communication mobile, s'apprête à présenter ses dernières innovations au MWC Barcelona, l'un des plus grands événements au monde dans le domaine de la communication mobile. Outre ses technologies de pointe, la société mettra en avant sa récente plateforme Taurus, ses solutions d'intelligence active, ses solutions intégrées 4G+5G, ses solutions pour scénarios spéciaux et ses solutions de miniaturisation, démontrant ainsi son engagement en faveur de l'innovation et de l'expansion du marché mondial.

DSC01878

Les visiteurs du stand de Tongyu Communication (Hall 1, stand 1C30) auront l'occasion d'explorer son impressionnante gamme de produits et de solutions. La société se focalise sur des systèmes hautement intégrés, un réseau intégré air-sol, des réseaux verts à haut rendement énergétique, des réseaux domestiques intelligents, des solutions personnalisées pour des applications spéciales et des réseaux 5G intelligents.

« Nous sommes ravis de participer au MWC Barcelona 2024 pour y présenter nos dernières plateformes d'antennes, les antennes massives MIMO FDD, les antennes MIMO AFU et plus encore. Tongyu Communication reste déterminée à fournir des solutions avancées qui renforcent la communication et la connectivité dans le monde entier », a déclaré Winnie Wu, présidente de Tongyu Communication.

Parmi les produits présentés figurent l'antenne multibande 2L4H et l'antenne à formation de faisceau 2L2H+TDD, qui utilisent la nouvelle plateforme technologique Taurus de Tongyu permettant d'atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité énergétique et opérationnelle dans les réseaux mobiles. L'antenne hybride active et passive (A+P) est une solution intégrée pour les réseaux 4G et 5G qui ne nécessite aucune installation supplémentaire sur site. De plus, Tongyu Communication présentera des antennes AFU MIMO, des antennes transparentes pour l'extérieur, l'intérieur et les fenêtres de véhicules permettant une connectivité sans fil efficace, ainsi qu'un CPE 5G, une solution avancée de produits multiservices d'intérieur offrant un accès intégré aux données et au Wi-Fi 6 à haut débit pour les particuliers, les professionnels et les entreprises.

Grâce à la forte production intégrée verticalement de Tongyu Communication et à ses capacités d'approvisionnement au niveau mondial, ses antennes pour station de base ont été largement déployées dans le monde entier, avec plus de 7 000 000 d'unités actuellement en service. Reconnue en tant que fournisseur mondial certifié par les principaux fournisseurs d'équipement et les opérateurs de réseau, la société continue de maintenir sa réputation d'excellence et de fiabilité dans son secteur.

À propos de Tongyu Communication

Fondée en 1996, Tongyu Communication Inc. se spécialise dans la recherche, le développement, la fabrication, la vente et le service d'antennes de communication mobiles, de dispositifs de radiofréquence et de modules optiques. Avec des bases de production en Chine, des filiales et des succursales en Europe et plusieurs sites à travers le monde, Tongyu Communication a su établir une solide présence internationale. La société s'engage à fournir des solutions avancées et à promouvoir les avancées technologiques dans le domaine de la communication mobile.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.tongyucom.com