Tony Hawk et les destructeurs de documents professionnels Shred-it s'associent pour sensibiliser les consommateurs à la fraude et au vol d'identité

Le partenariat souligne l'importance de la destruction sécurisée des documents, des disques durs et d'autres formes de données physiques

MANCHESTER, Angleterre, 8 août 2023 /PRNewswire/ -- Shred-it, une solution Stericycle et un important fournisseur de services de sécurité de l'information (Nasdaq: SRCL), a annoncé une collaboration d'une durée de deux ans avec l'un des plus grands skateurs professionnels du monde, Tony Hawk.

Ce partenariat mondial à plusieurs niveaux comprend des événements, des activations numériques et des activations sur les médias sociaux étalés sur cette période de deux ans.

Cory White, vice-président exécutif et directeur commercial de Stericycle, a déclaré : « Shred-it et Tony Hawk représentent tous deux des professionnels engagés et passionnés au sommet de leur art du « shredding » (« déchiquetage », terme anglais signifiant être particulièrement doué lorsque utilisé dans le contexte du skateboard). Nous sommes ravis d'associer notre marque Shred-it à la marque de Tony.

« En tant que professionnels du « shredding », bien que de manière très différente, ce partenariat s'impose naturellement et constitue un autre moyen de communiquer avec les clients résidentiels et d'affaires pour mettre en évidence la question importante de la protection des informations personnelles. »

Tony Hawk est un skateur légendaire, ainsi qu'un entrepreneur et le fondateur de The Skatepark Project. Il est devenu skateur professionnel à l'âge de 14 ans, et à 16 ans il était déjà considéré comme le meilleur skateur compétitif sur Terre. Champion du monde pendant 12 années consécutives, il continue à réaliser des démonstrations de skateboard, à participer à des expositions et à des compétitions à l'international et demeure la figure des sports extrêmes la plus reconnue au monde.

Tony s'est lui aussi exprimé à ce propos : « J'ai hâte de m'associer aux professionnels de Shred-it. Je « déchiquette » les rampes de skate en toute sécurité depuis des années, mais quand il s'agit de faire de même avec des informations personnelles, je suis un amateur total. En faisant équipe avec Shred-it, nous contribuons à sensibiliser les gens à l'importance de la destruction physique des données afin de les protéger contre le vol d'identité. »

Alors que les exigences en matière de protection des données et les pratiques exemplaires en matière de sécurité des informations continuent d'évoluer, Shred-it travaille avec des entreprises du Royaume-Uni et du monde entier pour protéger ce qui importe. Rien qu'en 2022, Shred-it a déchiqueté et recyclé en toute sécurité 454 000 tonnes de papier, contribuant ainsi à protéger les renseignements confidentiels de nos clients et l'environnement.

À propos de Shred-it : Shred-it est une solution Stericycle qui aide les organisations à protéger la sécurité et l'intégrité des informations privées et confidentielles grâce au déchiquetage et au recyclage des documents, à la destruction des disques durs et aux politiques de confidentialité sur le lieu de travail. En tant que l'un des plus grands prestataires de destruction de documents au monde, Shred-it travaille à façonner un monde plus sain et plus sûr pour tous, partout, chaque jour avec des services et des produits sûrs, responsables et durables. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur : www.shredit.co.uk , www.shredit.fr , www.shredit.de , www.shredit.be , www.shredit.ie , www.shredit.es , www.shredit.pt

À propos de Tony Hawk Inc. Après plus de 30 ans passés à bâtir une marque mondiale comprenant des vêtements, des jouets, des événements, des publicités, des médias sociaux, des productions cinématographiques ainsi que l'une des franchises de jeux vidéo les plus célèbres jamais conçues, Tony Hawk reste l'un des athlètes les plus populaires au monde. La fondation Hawk, The Skatepark Project, aide à financer des skateparks publics dans des communautés défavorisées aux États-Unis et dans d'autres parties du monde. Et il continue à skater régulièrement. Pour en savoir plus sur Tony Hawk, rendez-vous sur tonyhawk.com.

