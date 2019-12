Tony the Tiger® y The DICK'S Sporting Goods Foundation se unen para ayudar a brindarle a los niños de las escuelas públicas de enseñanza media de El Paso la oportunidad de practicar deportes

Junto con The DICK'S Foundation, Tony the Tiger llamó a su amigo, el ex jugador del Sun Bowl y miembro del salón de la fama de fútbol, LaDainian Tomlinson, para dar la noticia. Tomlinson y Tony recorrieron la ciudad para entregar equipos deportivos a jóvenes atletas aspirantes en Wiggs Middle School.

Esta colaboración es el capítulo más reciente de Mission Tiger (en inglés), una iniciativa de Kellogg's Frosted Flakes para fomentar los deportes en escuelas de enseñanza media en todo el país. Durante meses, Tony ha estado planeando llevar a Mission Tiger –que crea conciencia y ayuda a financiar programas deportivos en escuelas de enseñanza media en riesgo a través de una colaboración por varios años con la organización sin fines de lucro DonorsChoose– a Tony the Tiger™ Sun Bowl, pero no podía hacerlo por su cuenta. Debido a la meta considerable de dar la oportunidad de practicar deporte a todos los niños de escuelas de enseñanza media de El Paso, Tony llamó a The DICK'S Foundation para que lo ayude a hacer realidad esta parte de su misión.

"En DICK'S creemos que los deportes ayudan a que las personas sean mejores y estamos comprometidos a apoyar a todos los jóvenes atletas que lo necesitan a través de nuestro programa Sports Matter", dijo Aimee Watters, directora ejecutiva de The DICK'S Sporting Goods Foundation. "Estamos orgullosos de colaborar con Mission Tiger para brindar fondos y soluciones muy necesarias para las comunidades a las que servimos, especialmente aquí en El Paso".

En agosto de 2019, se anunció a Kellogg's Frosted Flakes como patrocinador principal del recientemente nombrado Tony the Tiger™ Sun Bowl, lo que convirtió a Tony the Tiger en la primera mascota en prestar su nombre a un súper juego de fútbol escolar.

"El Paso es una ciudad que ha tocado todos nuestros corazones este año por muchas razones, así que junto con DICK'S Sporting Goods Foundation, no podríamos estar más felices de generar este impacto increíble", dijo Brant Wheaton, director de mercadeo de Kellogg U.S. ready-to-eat cereal segment. "Los deportes son vitales para enseñar liderazgo, trabajo en equipo y confianza en los niños, y es por eso que Mission Tiger y Sports Matter son fundamentales para llenar el vacío de financiamiento que afectan a los programas deportivos de escuelas de enseñanza media en todo el país".

UN EQUIPO DIGNO DEL SALÓN DE LA FAMA

El miembro del salón de la fama de fútbol, LaDainian Tomlinson, es el más reciente integrante de Mission Tiger, junto con otros atletas superestrellas. Tomlinson, originario de Texas y ex jugador del Sun Bowl, cree en los esfuerzos de DSGF y Mission Tiger para promover la importancia de los deportes en escuelas de enseñanza media y darle acceso a más niños.

"Quiero que todos los niños tengan la misma oportunidad que yo tuve de hacer deporte", dijo Tomlinson. "Los deportes abren un sinfín de puertas y enseñan a los niños lecciones valiosas sobre el trabajo en equipo y liderazgo que los impactará por el resto de sus vidas. Estoy orgulloso de colaborar con Mission Tiger y The DICK'S Sporting Goods Foundation para dar a los niños de mi estado natal una oportunidad para aprovechar los beneficios reales de los deportes en la escuela de enseñanza media".

Desde su lanzamiento en agosto de 2019, el programa Mission Tiger ha ayudado a más de 213,000 niños en todo el país a recibir mejor acceso a los deportes, financiando programas deportivos en escuelas de enseñanza media que lo requieren. Desde 2014, DICK'S y The DICK'S Foundation han entregado más de $100 millones para apoyar a equipos y ligas deportivas juveniles que lo necesitan, y han ayudado a que más de 1 millón de atletas jóvenes en todo el país practiquen deporte. El programa Sports Matter busca promover la conciencia sobre el problema creciente de financiamiento insuficiente para el deporte juvenil en todo el país, y brinda apoyo muy necesario incluyendo equipos, uniformes y donaciones monetarias.

Para obtener más información, visita MissionTiger.com y SportsMatter.org.

ACERCA DE KELLOGG'S FROSTED FLAKES® MISSION TIGER™

Mission Tiger fue lanzado en agosto con un compromiso de $1 millón de dólares a DonorsChoose, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a las escuelas públicas en todo el país. Por cada caja de Kellogg's Frosted Flakes® comprada, se activa una donación de $1* al subir el recibo a Kellogg's Family Rewards™ (en inglés) a través de MissionTiger.com (en inglés). Gracias a los fans de costa a costa, las escuelas de enseñanza media como las de El Paso cuentan con mayor acceso a practicar deporte. Ya sea que se haya eliminado un programa deportivo favorito, o que un equipo local necesite uniformes, visita MissionTiger.com (en inglés) hoy mismo. Ahí, los fans pueden ver solicitudes de escuelas de enseñanza media que buscan financiamiento y unirse a nuestro equipo. Los proyectos deportivos de escuelas de enseñanza media de Mission Tiger los lleva a cabo DonorsChoose, el socio de Tony. *Kellogg donará $1 por cada compra a DonorsChoose.org al subir el recibo de Kellogg's Frosted Flakes®. Donación mínima de $500,000; donación máxima de $1,000,000. Ve a MissionTiger.com para ver las instrucciones. Se aplica a compras entre el 5/agosto/2019 y 5/agosto/2020; debes subirlo dentro de los 30 días de la compra.

Acerca de The DICK'S Sporting Goods Foundation

The DICK'S Sporting Goods Foundation es una corporación 501(c)(3) exenta y sin fines de lucro cuya misión es inspirar y facilitar la participación en los deportes. Fue creada por DICK'S Sporting Goods, Inc. como una fundación corporativa privada para apoyar las actividades de caridad y filantropía de DICK'S.

Acerca de Kellogg Company

En Kellogg Company (NYSE: K) buscamos enriquecer y deleitar al mundo a través de alimentos y marcas que importan. Nuestras marcas más queridas incluyen Pringles®, Cheez-It®, Special K®, Kellogg's Frosted Flakes®, Pop-Tarts®, Kellogg's Corn Flakes®, Rice Krispies®, Eggo®, Mini-Wheats®, Kashi®, RXBAR® y más. Las ventas netas en 2018 fueron de aproximadamente $13.5 billones, compuestas principalmente de refrigerios y alimentos de conveniencia, como cereal y alimentos congelados. Las marcas Kellogg son muy queridas en los mercados de todo el mundo. También somos una compañía con Corazón y Alma, comprometidos con la creación de Días Mejores (Better Days) para 3 mil millones de personas para finales de 2030 a través de nuestra plataforma con propósito global Kellogg's® Better Days (en inglés). Visita www.KelloggCompany.com (en inglés) o www.OpenforBreakfast.com (en inglés).

Acerca de DonorsChoose

DonorsChoose es el medio principal para donar a las escuelas públicas. Desde 2000, más de 4 millones de personas y socios han contribuido $900 millones para apoyar a 1.5 millones de solicitudes de maestros con recursos educativos y experiencias. Siendo la plataforma más confiable de financiamiento colectivo para maestros, donadores y administradores de distrito por igual, DonorsChoose evalúa cada solicitud, entrega los recursos financiados directamente al salón de clases y entrega agradecimientos e informes a los donadores y líderes escolares. Charity Navigator y GuideStar han concedido a DonorsChoose, organización 501(c)3 sin fines de lucro, su calificación más alta de transparencia y responsabilidad. Para obtener más información, visita www.donorschoose.org (en inglés).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1044469/SportsMatterMissionTigerWiggs_003.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1044470/SportsMatterMissionTigerWiggs_005.jpg

FUENTE Kellogg Company

SOURCE Kellogg Company