Tools4Patient anuncia mudança de nome para Cognivia e amplia diretoria

MONT-SAINT-GUIBERT, Bélgica, 5 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Cognivia anunciou hoje um novo nome para a empresa anteriormente conhecida como Tools4Patient, que oferece soluções para estudos clínicos com base em IA/AM que levam em conta traços individuais de personalidade, crenças e percepções dos pacientes. A transição para Cognivia reflete melhor a missão da empresa de "quantificar o poder da mente" e integrar essas informações a análises de dados para otimizar e acelerar o desenvolvimento de medicamentos.

Essa mudança de nome expressa a evolução da empresa desde que foi fundada há oito anos. Como parte desse amadurecimento, a Cognivia construiu a base de evidências para suas tecnologias por meio de vários estudos clínicos e se tornou uma parceira confiável de grandes empresas farmacêuticas, biotecnológicas e CROs. As soluções da Cognivia têm como foco áreas que representaram desafios significativos para o desenvolvimento de medicamentos, como a resposta ao placebo e a adesão ao medicamento em estudos clínicos.

A Cognivia também anunciou mudanças em sua diretoria. Christian Jourquin, líder sênior de longa data da Solvay e antigo membro da diretoria do ING Bank, se torna membro da diretoria. Graham Bunn, PhD, ingressa na equipe como consultor estratégico da diretoria. O Dr. Bunn ocupou vários cargos de liderança em CROs e empresas de tecnologia clínica, incluindo o de vice-presidente da Parexel International, vice-presidente da Medidata e vice-presidente global da Quintiles, agora IQVIA.

"Embora nosso nome esteja mudando e nossa equipe esteja em expansão, continuamos comprometidos com nossa visão central de fornecer medicamentos aos pacientes, além de oferecer valor a todas as partes interessadas do processo de desenvolvimento de medicamentos, de investidores e empresas farmacêuticas a contribuintes", disse Dominique Demolle, CEO da Cognivia. "Na verdade, a Cognivia está fazendo o que ninguém mais está fazendo: desenvolvendo uma compreensão quantitativa dos pacientes como pessoas e integrando esses dados a análise de dados de estudos clínicos. Por exemplo, o Placebell©™ utiliza algoritmos preditivos para mitigar o impacto negativo da resposta ao placebo e aumentar o poder de estudo dos ensaios clínicos, resultando em aumento das taxas de sucesso e redução dos prazos e custos do estudo clínico."

Sobre a Cognivia

A Cognivia (anteriormente Tools4Patient) começou a operar em 2014, depois que os ex-colegas de uma grande empresa farmacêutica se propuseram a enfrentar algumas das questões mais desafiadoras que impedem que os medicamentos cheguem ao mercado. Com o apoio de líderes de opinião importantes de várias disciplinas, incluindo pesquisadores de renome da Universidade de Sidney, Toulouse, INSERM e da Universidade de Liège, a empresa oferece hoje um conjunto abrangente de soluções que abordam a cadeia de valor geral de pesquisa clínica, desde o recrutamento até a interpretação dos dados. A Cognivia tem como objetivo acelerar o acesso dos pacientes a novos tratamentos para melhorar a vida dos pacientes, desenvolvendo e comercializando métodos e soluções em análise de dados com foco nas características únicas do paciente que influenciam sua resposta ao tratamento. A primeira tecnologia da empresa é a Placebell©™, que caracteriza a resposta ao placebo dos pacientes. A Cognivia é financiada por investidores e fundos privados, incluindo o Sambrinvest e o Innovation Fund. Saiba mais em https://cognivia.com/.

