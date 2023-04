Top 10 Lark Player chega em sua 10a semana e confirma ascensão do funk

Ritmo dominou oito das nove primeiras semanas do programa e teve pelo menos uma música entre as três primeiras em todos os shows

BELO HORIZONTE, Brasil, 27 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O crescimento da popularidade do funk no Brasil está se consolidando com cada vez mais força. Sucesso nas plataformas de música e na web, o ritmo tem aumentado seu espaço também na tv aberta, sendo o ritmo que domina o Top 10 Lark Player - programa que é exibido no Music Box Brazil e conta com as músicas mais tocadas no reprodutor offline.

A décima edição do programa vai ao ar nesta quinta-feira (27.04). Nas nove primeiras, o funk foi o ritmo que dominou as paradas, tendo destaque em quase todos os episódios. Orochi, Oruam e MC Poze do Rodo seguem sendo os artistas mais tocados. Poze do Rodo esteve presente em oito dos nove programas até agora, enquanto Orochi e Oruam foram listados em seis shows.

Dentre todos os sucessos de Poze do Rodo, Metflix e Talvez são as mais tocadas no programa. Desde que entrou no ar, o Top 10 Lark Player tem se mostrado um programa que mostra o que a nova geração consome. Ele vai ar todas as quintas, a partir das 23h com reprises durante toda a semana.

Mais sobre o Lark Player

O Lark Player é um reprodutor multimídia gratuito que oferece uma experiência áudio visual perfeita, e que tem rapidamente se tornado um dos players multimídia mais populares em mercados emergentes como a América Latina.

Com múltiplos efeitos equalizadores, o Lark Player é compatível com vários formatos de música e de vídeo e suporta fundos de tela dinâmicos, levando aos usuários uma experiência musical móvel de primeira classe, com uma uma interface simples e operação fácil.

De acordo com o data.ai, o Lark Player foi o terceiro aplicativo mais baixado no Brasil na categoria música/áudio em 2021. Com mais de 450 milhões de downloads, o Lark Player é o aplicativo de música mais baixado em mais de 20 países.

O Lark Player foi desenvolvido pela Mobiuspace, uma empresa de tecnologia global que está presente em mais de 100 mercados ao redor do mundo e tem mais de 200 milhões de usuários ativos mensais globalmente.

