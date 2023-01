Top 7 trendov pre odvetvie zabezpečenia v roku 2023

CHANG-ČOU, Čína, 18. januára 2023 /PRNewswire/ -- Odvetvie fyzického zabezpečenia sa v posledných rokoch rýchlo mení. Vývoj a aplikácie najmodernejších technológií v tomto neustále sa vyvíjajúcom odvetví, ako sú umelá inteligencia, strojové vnímanie a internet vecí, neustále prekonávajú hranice. Sme svedkami toho, že systémy zabezpečenia sa stali hlbšie integrovanými a komplexnejšími a rozšírili sa o funkcie, ktoré teraz plnia viac inteligentných úloh na zlepšenie efektívnosti v oblasti zabezpečenia, ako aj iných prevádzkových funkcií. To všetko sa deje v mnohých rôznych odvetviach a typoch organizácií.

Top 7 trends for the security industry in 2023

Pri vstupe do roku 2023 by sa spoločnosť Hikvision rada podelila o niekoľko informácií o siedmich kľúčových trendoch, ktoré sa dostanú do popredia v odvetví zabezpečenia.

1. Aplikácie s umelou inteligenciou sú diverzifikované, čo si vyžaduje otvorenejšie ekosystémy

Sme svedkami diverzifikovanejších produktov a aplikácií s umelou inteligenciou, ktoré denne pomáhajú riešiť zložité problémy a uspokojujú rôznorodé potreby zákazníkov. Odvetvie skúma aj akustické a textové schopnosti umelej inteligencie, počnúc vizuálnou umelou inteligenciou. Napríklad detekcia zvukových anomálií pomocou umelej inteligencie sa využíva na zisťovanie porúch zariadení v priemyselných prostrediach na zvýšenie úrovne bezpečnosti pracovníkov. Okrem toho sa samotná technológia umelej inteligencie vyvíja do štádia samoučenia, pričom sa trénuje a optimalizuje oveľa rýchlejšie ako učenie pod dohľadom.

To všetko si vyžaduje viac ekosystémov s otvorenými technológiami, otvorenými zdrojmi a dokonca aj otvorenými protokolmi na spoluprácu v priemysle. Otvorené technológie, ako napríklad kontajnerová technológia a technológia virtualizácie, majú pre naše odvetvie významný potenciál, vďaka ktorému sa hardvérové produkty stávajú otvorenejšími.

2. Umelá inteligencia vecí (AIoT) naďalej prepája fyzický a digitálny svet

Ak budeme pokračovať v umelej inteligencii, domnievame sa, že kombinácia umelej inteligencie (AI) a internetu vecí (IoT) (AIoT) bude aj v roku 2023 hlavným trendom, ktorý zmení rozsah odvetvia zabezpečenia. Bolo predstavených viac riešení AIoT, ktoré budú nielen poskytovať inteligentnú ochranu, ale aj pomáhať zvyšovať efektívnosť prevádzky v mnohých priemyselných odvetviach a organizáciách.

AIoT vytvorí dôležitú cestu na podporu digitálnej transformácie vo viacerých odvetviach. To sa dá dosiahnuť vytvorením digitálneho dvojčaťa, ktoré prepája fyzický a digitálny svet. Napríklad v oblasti riadenia priemyselných parkov možno vytvoriť virtuálne lokality pomocou 3D modelovania a technológií virtuálnej reality (VR) a rozšírenej reality (AR), ktoré reprezentujú a odrážajú reálne lokality a umožňujú dynamický prehľad, aby mohli rýchlo konať a zabezpečiť hladký chod celej lokality.

3. Zlepšenie vizuálnych zážitkov vďaka nepretržite fungujúcim zobrazovacím technológiám

Snímanie obrazu zabezpečenia s ostrou čistotou a farbami po celý deň je základnou požiadavkou používateľov bezpečnostnej kamerovej ochrany, avšak slabé svetlo v noci bolo vždy najväčšou výzvou na dosiahnutie tohto cieľa.

Teraz, s vývojom niekoľkých nových zobrazovacích technológií, sme svedkami odstránenia týchto problémov. Technológia dvojspektrálnej fúzie obrazu, ktorá využíva dva snímače, sa používa na kombináciu zobrazovania v infračervenom a viditeľnom svetle s cieľom reprodukovať živé farby v podmienkach slabého osvetlenia. Technológia spracovania obrazového signálu založená na umelej inteligencii (AI-ISP) využíva algoritmy hlbokého učenia na radikálne zlepšenie redukcie vizuálneho šumu na optimalizáciu obrazu snímaného v noci.

4. Schopnosti vnímania získavajú širší rozsah

V prípade bezpečnostných aplikácií presahujú možnosti vnímania viditeľné svetlo a rozširujú sa pozdĺž elektromagnetického spektra s cieľom rozšíriť možnosti vnímania fyzického sveta novými spôsobmi. Technológia hyperspektrálneho zobrazovania sa napríklad používa pri analýze charakteristík optického žiarenia a eutrofizácie na zaznamenávanie trendov kvality vody v riekach a jazerách. V pásme milimetrových vĺn pomáhajú radarové produkty pri meraní rýchlosti a vzdialenosti vozidiel. Röntgenové pásmo sa vo veľkej miere používa pri bezpečnostných kontrolách a teraz sa jeho použitie rozširuje aj na detekciu chýb priemyselných zariadení.

Tieto viacrozmerné možnosti vnímania sa spájajú aj pri vytváraní inovatívnych riešení, ktoré dokážu realizovať množstvo nových operácií, ako sú napríklad radarom podporované videosystémy na ochranu obvodu, integračné riešenia obrazových a sonarových polí na riadenie dopravy a poplachové systémy so širokou škálou detektorov pre inteligentné domáce aplikácie.

5. Väčšie zameranie na použiteľnosť zariadení a systémov

Použiteľnosť zariadení a systémov ovplyvňuje každodenný život profesionálov v oblasti zabezpečenia, na čo sa v súčasnosti kladie väčší dôraz vzhľadom na nedostatok pracovnej sily a zvyšovanie nákladov na pracovnú silu v našom odvetví. Tento trend si vyžaduje, aby výrobcovia optimalizovali svoje produkty pomocou jednoduchšieho procesu konfigurácie, lepšie využívali interaktívne skúsenosti, ktoré skrátia čas inštalácie, a znížili náklady na údržbu zariadení a budovanie zručností.

Vidíme napríklad, že čoraz viac inštalátorov pri inštalácii a údržbe zariadení uprednostňuje používanie mobilných aplikácií pred PC. Práve tam sa tento interaktívny a zjednodušený proces najlepšie uplatní.

6. Odvetvie prechádza na ekologickejšie a nízkouhlíkové operácie v záujme udržateľnosti

Trendy v ekologickej výrobe a nízkouhlíkové iniciatívy v odvetví zabezpečenia sú veľmi inšpiratívne. Výrobcovia bezpečnostných zariadení uvádzajú na trh výrobky s dlhšou životnosťou, recyklovateľnými materiálmi a obalmi a využívajú obnoviteľné zdroje energie. Každá z týchto iniciatív znižuje množstvo odpadu a emisií. Napríklad dopyt po kamerách napájaných slnečnou energiou neustále rastie vďaka ich osvedčenej účinnosti pri využívaní neobmedzenej čistej slnečnej energie.

V každodennej výrobe a prevádzke si čoraz viac spoločností v priemysle stanovuje strednodobé až dlhodobé ciele v oblasti environmentálneho manažmentu, od výroby s nižším obsahom uhlíka, cez efektívne využívanie energie, nakladanie s odpadom a chemikáliami až po ekologickejšie kancelárske prostredie.

7. Nulová dôvera sa naďalej stáva hlavnou stratégiou kybernetickej bezpečnosti

Kybernetická bezpečnosť zostáva veľmi dôležitou a náročnou otázkou pre všetky strany v našom odvetví, pretože zákazníci a regulačné orgány sa čoraz viac zaujímajú o zabezpečenie svojich údajov a súkromia a stanovujú v tejto oblasti prísnejšie normy a požiadavky. Považujeme za dôležité zdôrazniť myšlienku Nulovej dôvery, ktorú by mal každý zvážiť pri vytváraní stratégií kybernetickej bezpečnosti.

Nulová dôvera je strategická iniciatíva, ktorá bola vyvinutá s cieľom zabrániť narušeniu ochrany údajov odstránením konceptu dôvery zo sieťovej architektúry organizácie. V oblasti kybernetickej bezpečnosti sa dôvera stáva zraniteľnou. Nulová dôvera je prístup ku kybernetickej bezpečnosti, podľa ktorého nesmú naše prepojené systémy „nikdy dôverovať a vždy overovať".

