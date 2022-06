Topaz apresenta novo posicionamento que reflete a evolução contínua da empresa, das pessoas e dos clientes

Hoje, a Topaz é uma das maiores empresas de tecnologia voltadas para o mercado de Banking – não apenas bancos, mas instituições de outros segmentos que desejam oferecer aos clientes soluções financeiras. Com 35 anos de mercado, mais de 250 clientes , 1300 colaboradores e 500 mil usuários finais , a empresa é líder em soluções de prevenção e combate à fraude e de core bancário . No ano passado, sua oferta de banco digital foi classificada como uma das 15 mais relevantes pelo Gartner e entrou no Guia para Banqueiros sobre CBS para a América Latina.

A construção do novo posicionamento, que contou com a consultoria da Gauge, martech do Grupo Stefanini, traz a evolução em seu slogan "For Evolution", resultado de um trabalho de pesquisa e de encontros com colaboradores e clientes da América Latina. As respostas e interações trouxeram insights que redefiniram propósitos, posicionamento, atitudes, valores, essência e cultura.

"A Topaz quer reforçar seu papel como um agente de evolução, um alicerce para a transformação digital dos negócios de seus clientes e dos clientes deles", afirma Jorge Iglesias, CEO da Topaz.

Agentes de evolução em constante transformação

Além de expressar o atual momento da Topaz, o novo posicionamento reitera os principais propósitos da empresa, tais como oferecer ao mercado financeiro uma tecnologia capaz de promover a evolução e o crescimento dos negócios, contribuir para a transformação digital nas organizações e na sociedade, bem como melhorar as relações das pessoas com o dinheiro.

"Identificamos que temos mais do que um propósito, mas uma causa: não apenas gerar transformação, mas ser um agente de evolução. Isso vai além de produtos, impactando a mentalidade e o comportamento, que são a base da transformação", finaliza o CEO da Topaz.

