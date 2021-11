Topaz investe em solução antilavagem de dinheiro que atende as exigências das principais auditorias internacionais

No Brasil, importantes instituições financeiras, fintenchs como Superdigital, do Santander, e cooperativas de crédito – entre elas a Credisis - já utilizam o Topaz Trace. Os principais bancos paraguaios, incluindo os de operação global, também já aderiram à solução, que pode ser utilizada em sistemas de core bancários legados e não apenas em conjunto com o Topaz Banking.