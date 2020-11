TOPdesk é indicada pelo Gartner entre as cinco melhores soluções de gestão de serviços de TI de 2020

SÃO PAULO, 18 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A TOPdesk, especialista em soluções de gerenciamento de serviços de tecnologia com atuação em organizações em todo o mundo, foi considerada como uma das cinco melhores fornecedoras de ITSM, ou gestão dos serviços de TI em português, em 2020, entre 400 outras soluções disponíveis no mercado, segundo o Gartner.

No relatório IT Service Management Tools (ITSM) 2020, o Gartner incluiu a TOPdesk na lista mundial que apresenta os fornecedores de tecnologias de gerenciamento de serviços disponíveis mais promissores e competitivos, de acordo com o relatório Gartners Critical Capabilities. A TOPdesk está entre os fornecedores de interesse para os clientes do Gartner, conforme evidenciado pelo número de vezes que a empresa esteve presente nas discussões e consultas de clientes do Gartner em 2019.

Segundo o Gartner no relatório IT Service Management Tools (ITSM) 2020, as ferramentas de gerenciamento de serviços de TI são importantes para que as organizações de infraestrutura e operações ofereçam valor comercial nos serviços prestados. Da mesma forma, a pandemia destacou a necessidade do uso de ferramentas eficientes de ITSM para permitir que o mercado de infraestrutura e operações responda de maneira ágil e efetiva às interrupções significativas de diversas maneiras. As soluções apresentadas no relatório de 2020 permitem respostas adequadas às questões atuais e futura.

"Por mais de 25 anos, a TOPdesk se esforça para atingir o objetivo de auxiliar organizações a criarem experiências de alto nível para os usuários", afirma Wolter Smit, presidente e co-fundador da TOPdesk. "Nossas contínuas inclusões nos relatórios de institutos de análises de mercado renomados provam que estamos cumprindo nosssa meta. Estamos entusiasmados em receber o reconhecimento no relatório do Gartner pelo Gerenciamento de Serviços de TI de 2020 e continuaremos a auxiliar nossos clientes em todo o mundo, focados na excelência da prestação de serviço, auxiliando-os em todas as suas necessidades de gestão de serviço corporativos", completa Smit.

A solução de gerenciamento de serviços corporativos da TOPdesk também foi nomeada no relatório Gartner Peer Insights divulgado em novembro de 2019, e posiciona a empresa no quadrante de líderes na aplicação da solução de IT Service Management, de acordo com a escolha dos clientes.

A indicação pela escolha dos clientes no relatório Gartner Peer Insights é um reconhecimento concedido aos principais fornecedores do mercado e é realizado com a participação de profissionais que fazem uso das soluções. O Gartner Peer Insights é uma plataforma online que hospeda milhares de classificações, análises de software, serviços de TI escritos e acessados por profissionais da área, além de decisores e líderes de tecnologia em mais de 340 mercados.

O relatório do Gartner para IT Service Management é divulgado anualmente e apresenta os fornecedores de maior destaque no mercado de ferramentas de ITSM corporativas para ajudar profissionais de tecnologia infomados a respeito das melhores soluções em TI para cenários atuais e futuros.

Isenção de responsabilidade do Gartner



O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço retratado em suas publicações de pesquisa. Ele não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas aqueles fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, relativas a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para um propósito específico.

As avaliações do Gartner Peer Insights constituem as opiniões subjetivas dos usuários finais individuais das soluções tecnológicas analisadas, com base em suas próprias experiências e não representam as opiniões do Gartner ou de suas afiliadas.

Sobre a TOPdesk

Desde 1993, a TOPdesk desenvolve soluções de Service Desk e Enterprise Service Management (ESM) que promovem melhorias na gestão de serviços e cria um ambiente em que os colaboradores possam prosperar. Tudo é feito com soluções amigáveis, fáceis de integrar e que incentivam o trabalho em conjunto, aliada a uma equipe altamente engajada que busca aprender, compartilhar o conhecimento e formar parcerias.

São mais de 700 colaboradores espalhados por 15 escritórios em 11 países, auxiliando uma comunidade de mais de 5.000 organizações no mundo a oferecer melhores serviços. Operando no Brasil desde 2005, a TOPdesk conta com um time de mais de 50 colaboradores locais e mais de 200 clientes.

A TOPdesk foi nomeada com o Gartner Peers Insights Customers' Choice, alcançou um forte desempenho pela Forrester e recebeu o selo de software com a classificação Top Rated em ITSM, da TrustRadius.

Para obter mais informações, imagens ou entrar em contato, acesse o nosso Linkedin ou o nosso portal https://www.topdesk.com.br

